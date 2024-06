Nürnberg Ice Tigers holen US-Verteidiger

Die Nürnberg Ice Tigers besetzen ihren letzten noch offenen Posten in der Defensive. Aus der unterklassigen American Hockey League kommt Cody Haiskanen.

Die Abwehr der Nürnberg Ice Tigers für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga seht. Die Franken besetzten ihre letzte offene Position in der Verteidigung mit dem US-Amerikaner Cody Haiskanen. Der 27-Jährige spielte zuletzt für die Texas Stars in der unterklassigen American Hockey League und erhält in Nürnberg einen Einjahresvertrag.

"Cody Haiskanen ist ein großer, rechtsschießender Verteidiger mit seinen größten Stärken in der Defensive und im eigenen Drittel. Er wird uns besonders in Unterzahl mit seiner Größe und Reichweite weiterhelfen und Stabilität geben", erklärte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf am Sonntag.

(dpa)