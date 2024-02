Nürnberg Ice Tigers verlängern Vertrag mit Topscorer Gerard

Erst im vergangenen Sommer wechselte Charlie Gerard nach Nürnberg. Seitdem ist der Eishockey-Profi eine unverzichtbare Größe - und bleibt länger in Franken.

Die Nürnberg Ice Tigers können auch künftig mit Leistungsträger Charlie Gerard (28) planen. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, hat der Topscorer des Vereins aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis 2026 verlängert. Gerard war im Sommer von den unterklassigen Reading Royals aus den USA nach Nürnberg gewechselt. Der US-Stürmer ist in seiner ersten Saison in Europa mit 14 Toren und 19 Assists in bislang 47 Spielen punktbester Spieler der Ice Tigers.

"Charlie zeigt in seiner ersten Saison in der DEL, dass er die Qualität besitzt, um ein sehr produktiver Spieler in unserer Liga zu sein. Ich glaube, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden. Mit seiner ansteckenden positiven Energie ist Charlie ist außerdem ein sehr beliebter Spieler in unserer Kabine", sagte Sportdirektor Stefan Ustorf.

(dpa)