Straubing Tigers verlängern mit Eishockey-Routinier Connolly

Mike Connolly ist einer der Leistungsträger in Straubing seit etlichen Jahren. Und dem Kanadier gefällt es in Niederbayern - er bleibt eine weitere Saison beim DEL-Team.

Offensiv-Routinier Mike Connolly bleibt eine weitere Saison bei den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Die Niederbayern statteten den 34-Jährigen mit einem Kontrakt für die neue Saison aus, die die zehnte für den Kanadier bei den Tigers sein wird. "Mike ist einer unserer absoluten Leistungsträger, der unser Spiel mit seinem hervorragenden Eishockeyverständnis und seinem Scoring-Potenzial bereichert", sagte Sportchef Jason Dunham in einer Mitteilung vom Freitag.

Connolly war 2015 aus Augsburg nach Straubing gekommen und bestritt dort insgesamt 464 DEL-Spiele, in denen er 110 Tore und 272 Vorlagen verbuchte. Viermal kam er mit den Tigers in DEL-Viertelfinale und in der abgelaufenen Spielzeit sogar ins Halbfinale.

"Wir hatten seine sehr erfolgreiche Saison 2023/24 - genau da wollen wir anknüpfen und alles geben, damit wir in der kommenden Spielzeit noch mehr erreichen", sagte er. Dann tritt das Team aus Niederbayern zudem in der Champions Hockey League sowie auf Einladung kurz vor Silvester am prestigeträchtigen Spengler Cup in der Schweiz an.

(dpa)