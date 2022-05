Straubing Tigers verlängern mit Samanski und Tuomie

Die Straubing Tigers formen weiter ihren Kader für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Wie die Niederbayern am Montag mitteilten, stehen die Angreifer Joshua Samanski und Parker Tuomie auch in der nächsten Saison für Straubing auf dem Eis.

Der 20 Jahre alte Samanski gab in der vergangenen Saison sein Debüt für die Tigers und erzielte in 46 Partien sieben Tore. Der gebürtige Haßfurter Tuomie (26) wechselte im November nach Straubing und kommt in 38 Spielen auf fünf Treffer.

"Josh hat in der vergangenen Spielzeit eine tolle Entwicklung hingelegt und sich bei uns festgespielt", äußerte der Sportliche Leiter, Jason Dunham, laut Vereinsmitteilung. "Auch Parker können wir flexibel einsetzen, er hat sich schnell an unser Spielsystem gewöhnt und ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft geworden."

