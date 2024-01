Landwirte protestieren an CSU-Tagungsort gegen Agrarpolitik

Mehrere Hundert Landwirte haben am Rande der CSU-Fraktionsklausur in Oberfranken gegen die aktuelle Agrarpolitik und die Subventionskürzungen der Bundesregierung protestiert.

Die Polizei zählte auf der Straße von Bad Staffelstein bis vors Tor von Kloster Banz, in dem die CSU-Abgeordneten bis Donnerstag tagen, mehr als 300 Traktoren. Ministerpräsident Markus Söder, Fraktionschef Klaus Holetschek, Agrarministerin Michaela Kaniber und zahlreiche CSU-Abgeordnete suchten am Dienstag demonstrativ das Gespräch mit den Bauern. Kaniber sicherte ihnen die volle Solidarität der CSU auch für künftige Proteste zu - und warf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Arroganz vor. "Wir bleiben ganz sicher an Ihrer Seite", sagte sie. Als Klausurgast wurde auch der bayerische Bauernverbandspräsident Günther Felßner bei der CSU erwartet.

(dpa)