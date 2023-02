Demonstration für freien Iran in Nähe Sicherheitskonferenz

Einige hundert Menschen haben am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz für Unabhängigkeit und Freiheit im Iran demonstriert.

Die Polizei sprach am Samstag von rund 500 Teilnehmern, die Veranstalter von dreimal so vielen. Die Forderung der Demonstranten: eine liberale, demokratische und atomfreie Republik. Der "Nationale Widerstandsrat Iran" hatte die Demo organisiert. Das iranische Volk wolle keinerlei Diktatur mehr, sagte ein Sprecher. Seine Forderung an die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz: "Die sollen den Wunsch der iranischen Bevölkerung nach Selbstbestimmung akzeptieren." Er forderte außerdem die Europäische Union auf, die Islamischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation zu listen.

(dpa)