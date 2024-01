In diesen Städten in Schwaben wird am Wochenende gegen rechts demonstriert

Am Wochenende und darüber hinaus finden in vielen Städten in Deutschland Demos gegen rechts statt - auch in Schwaben. Diese Karte zeigt, wo demonstriert wird.

Zehntausende Menschen in vielen Städten Deutschland demonstrieren am Wochenende gegen rechte politische Stimmen und Rechtsextremismus. Das deutschlandweite Engagement ist eine Reaktion auf ein Geheimtreffen von Rechtsradikalen in Potsdam am 25. November, an dem auch einzelne AfD-Politiker und Mitglieder der CDU teilgenommen haben. Bekannt geworden ist das Treffen erst in der vergangenen Woche durch Recherchen von Correctiv. Auch in Schwaben wird demonstriert. Die Karte zeigt, in welchen Städten in der Region Demos und Mahnwachen stattfinden.

Am Samstag findet in Kaufbeuren eine Mahnwache statt. Ab 10 Uhr treffen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten in der Kaufbeurer Innenstadt am Neptunbrunnen in der Kaiser-Max-Straße. Die Veranstaltung soll drei Stunden lang dauern.

Ebenfalls am Samstag ist eine Demonstration in Ulm geplant. Treffpunkt ist der Ulmer Münsterplatz um 15:30 Uhr.



In Kempten wird kommenden Donnerstag demonstriert. Für Samstag, den 3. Februar, ist in Kempten auch eine weitere Demonstration geplant. Die genauen Abläufe sind bisher nicht bekannt.

Eine Demo gegen rechts findet auch in Memmingen am Samstag, 27. Januar, ab 16 Uhr statt. Treffpunkt ist der Marktplatz. Zwei Stunden später soll die Veranstaltung am Denkmal der Alten Synagoge enden.

Am nächsten Sonntag setzen Menschen in Lindenberg im Allgäu ein Zeichen gegen rechts. Die Demonstrantinnen und Demonstranten treffen sich um 14 Uhr auf dem Stadtplatz.

Auch in Augsburg gibt es eine Demo gegen rechts

Eine Woche später, am Samstag, dem 3. Februar, wird in Augsburg demonstriert. Treffpunkt ist der Rathausplatz um 14 Uhr. "Es ist allerhöchste Zeit, dass wir als Gesellschaft gemeinsam und laut für unsere Demokratie und Vielfalt in unserer Friedensstadt Augsburg einstehen", schreibt der Verein Bündnis für Menschenwürde der Stadt dazu bei Facebook.

Für den 4. Februar ist schließlich eine Demonstration in Immenstadt im Allgäu geplant. Losgehen soll es um 17 Uhr auf dem Marienplatz. (AZ)