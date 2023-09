Klima-Aktivisten unterbrechen Bayerisches Staatsorchester

Zwei Klima-Aktivisten haben sich bei einem Konzert des Bayerischen Staatsorchesters in der schweizerischen Stadt Luzern an das Dirigentenpodium geklebt.

Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Samstag berichtete, stiegen eine 28-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann am Vorabend während Bruckners vierter Symphonie am Lucerne Festival auf die Bühne.

Videos auf dem Nachrichtenportal "Blick" zeigen, wie die zwei Sympathisanten der Bewegung Renovate Switzerland zum sofortigen Handeln gegen den Klimawandel aufriefen, während laute Buh-Rufe und Beschimpfungen von einigen Zuschauern zu hören waren. "Lasst sie doch einmal reden!", forderte Dirigent Vladimir Jurowski und setzte sich demonstrativ, während die Aktivisten ihre Botschaft verkündeten. Der Dirigent und Teile des Publikums applaudierten. Danach wurde das Konzert fortgesetzt.

(dpa)