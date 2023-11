München lässt Rathausturm von Sicherheitsleuten bewachen

Die Stadt München lässt den Rathausturm nach einem Vorfall während einer propalästinensischen Demonstration besser bewachen.

Unbekannte hatten während der Demo am Samstag von der Besucherplattform aus eine Palästina-Flagge außen an den Turm gehängt. Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) habe angeordnet, "dass dort ab sofort Sicherheitspersonal positioniert wird, um Vorfälle dieser Art künftig zu verhindern", teilte ein Stadtsprecher am Dienstag mit. Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Nach Angaben der Stadt war der Turm am Samstag für Besucherinnen und Besucher mit Eintrittskarte zugänglich. Dort habe es wie üblich Ticketkontrollen, aber keine Taschenkontrollen gegeben. Besucher machten demnach einen Sicherheitsdienstmitarbeiter am Nachmittag auf die Fahne aufmerksam. Dieser entfernte die Flagge gemeinsam mit einem Kollegen. Die Polizei stellte diese sicher.

(dpa)