Ostermarsch für den Frieden auch in München

Auch in München gab es am Samstag einen Ostermarsch für den Frieden.

Rund 850 Menschen sollen teilgenommen haben, sagte ein Polizeisprecher. In ganz Deutschland sollen rund 70 Veranstaltungen geplant gewesen sein, so das Netzwerk Friedenskooperative. Die Kundgebung in München verlief laut Polizei störungsfrei. Zentrale Themen der diesjährigen Ostermärsche, sind laut Organisatoren Forderungen nach Verhandlungen im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie im Gaza-Krieg, nukleare Abrüstung sowie Kritik an steigenden Rüstungsausgaben.

(dpa)