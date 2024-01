Demonstrationen

05:58 Uhr

Spontane Bauerndemo in Neumarkt in der Oberpfalz

Etwa 65 Landwirte haben am Mittwochabend in Neumarkt in der Oberpfalz gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung demonstriert.

Sie versammelten sich spontan mit ihren Traktoren, wie die Polizei mitteilte. Diese habe mit den Demonstranten eine Fahrt durch die Stadt vereinbart, welche störungsfrei verlaufen sei. Es nahmen etwa 130 Menschen an der Kundgebung teil. Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen. Am Montag demonstrierten Tausende Landwirte, Bus- und Lastwagenfahrer in vielen Regionen Deutschlands. Sie blockierten Autobahnauffahrten und zogen mit Traktorkolonnen in die Städte. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll danach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus. (dpa)

