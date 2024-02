Demos gegen rechts in Bayern: Veranstaltungen am Wochenende im Überblick

In Bayern finden auch an diesem Wochenende wieder Demos gegen Rechtsextremismus statt. Hier finden Sie die Veranstaltungen im Überblick.

Seit Wochen gehen in Deutschland Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. In Augsburg haben beispielsweise am vergangenen Samstag 25.000 Menschen demonstriert. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen am 25. November. Dort wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion haben an dem Treffen teilgenommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Demos gegen rechts in Bayern: Termine am Wochenende

In Bayern wird auch am kommenden Wochenende wieder demonstriert. Das sind die Termine in der Übersicht:

Samstag, 10. Februar:

In Dingolfing findet auf der Kirtawiese eine Demo für Demokratie, Vielfalt und Respekt ab 14 Uhr statt.



findet auf der Kirtawiese eine Demo für Demokratie, Vielfalt und Respekt ab 14 Uhr statt. Auf dem Marktplatz in Germering vor der Stadtbibliothek wird ab 14 Uhr unter dem Motto " Germering ist bunt" demonstriert. Ein breites Bündnis ruft in der Kreisstadt zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf.

vor der Stadtbibliothek wird ab 14 Uhr unter dem Motto " ist bunt" demonstriert. Ein breites Bündnis ruft in der Kreisstadt zur Kundgebung gegen und Rassismus auf. In Fürstenfeldbruck findet ab 17 Uhr die "Lichteraktion gegen Rechtsextremismus – Nie wieder ist jetzt!" statt. Treffpunkt ist auf der Amperwiese hinter dem Stadtsaal im Klosterareal Fürstenfeld .

findet ab 17 Uhr die "Lichteraktion gegen – Nie wieder ist jetzt!" statt. Treffpunkt ist auf der Amperwiese hinter dem Stadtsaal im Klosterareal . Das Bündnis "wasserburg.bunt" ruft Bürgerinnen und Bürger auf, ein klares Statement gegen rechte Ideologien und Hetze zu setzen. Die Kundgebung beginnt um 14 Uhr am Rathaus in Wasserburg. Das Motto der Veranstaltung ist "Nie wieder ist jetzt – Wasserburg für Demokratie und Vielfalt".

Sonntag, 11. Februar:

Am Sonntagabend soll in München wieder ein Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Hetze gesetzt werden. Die Organisatoren planen ein "Lichtermeer für Demokratie" um 18 Uhr auf der Theresienwiese. Eine Privatperson hat die Veranstaltung bei der Stadt angemeldet. Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats werden zwischen 20.000 und 30.000 Menschen erwartet. Laut der Ankündigung ist die Veranstaltung der Auftakt zu weiteren Aktionen in ganz Bayern. Die Zivilgesellschaft wolle zeigen, dass sie zusammensteht, um die Demokratie zu verteidigen.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.