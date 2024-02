Wo finden in dieser Woche Demos gegen rechts in Bayern statt?

In dieser Woche gehen die Demos gegen Rechtsextremismus in Bayern weiter. Wo und wann Veranstaltungen geplant sind, erfahren Sie hier.

Auch in dieser Woche gehen die Proteste gegen Rechtsextremismus und für Demokratie weiter. Seit Wochen gehen in Deutschland Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen am 25. November. Dort wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion haben an dem Treffen teilgenommen.

Demos gegen rechts: Termine in Bayern in dieser Woche

In Bayern wird auch in dieser Woche wieder demonstriert. Das sind die Termine in der Übersicht:

Mittwoch, 14. Februar

In Augsburg findet eine Demo statt, die sich explizit gegen die AfD richtet. Geplant sind ein Demonstrationszug und eine Kundgebung am Rathausplatz. Anlass ist der Neujahrsempfang der AfD-Stadtratsfraktion, der zeitgleich am Abend im Rathaus stattfindet. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Königsplatz, der Demonstrationszug beginnt um 16.30 Uhr.

Samstag, 17. Februar

Unter dem Motto " Cham bleibt bunt" wird um 14 Uhr auf dem Volksfestplatz in Cham demonstriert. Es soll mehrere Reden und ein Kulturprogramm geben.

bleibt bunt" wird um 14 Uhr auf dem Volksfestplatz in demonstriert. Es soll mehrere Reden und ein Kulturprogramm geben. Am Plan in Gochsheim wird ab 12 Uhr unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt – zusammen für die Demokratie" demonstriert. An dem Protest beteiligen sich alle Fraktionen des Gemeinderats.

wird ab 12 Uhr unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt – zusammen für die Demokratie" demonstriert. An dem Protest beteiligen sich alle Fraktionen des Gemeinderats. In Karlstadt ist auf dem Marktplatz eine Demo ab 14 Uhr geplant.

ist auf dem Marktplatz eine Demo ab 14 Uhr geplant. "Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt" soll von 13 bis 15 Uhr auf dem Stadtplatz in Mühldorf am Inn protestiert werden.

protestiert werden. Auf dem Parkplatz am Festplatz in Roth findet ab 10.30 Uhr eine Demo statt.

findet ab 10.30 Uhr eine Demo statt. Ein breites "Bündnis für Demokratie und Vielfalt" will in Unterschleißheim ein politisches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. Mehr als 20 örtliche Organisationen und Parteien planen um 16 Uhr unter dem Motto " Unterschleißheim ist bunt" eine Demonstration auf dem Rathausplatz. Am frühen Abend hält die AfD eine Parteiveranstaltung im Rathaus ab.

Sonntag, 18. Februar

Lesen Sie dazu auch

Ein breites Bündnis unterschiedlichster Organisationen ruft in Bayreuth zu einem Protestzug mit Kundgebung in Bayreuth auf. Die Demo beginnt um 15 Uhr am La-Spezia-Platz, führt in einem größeren Bogen um den Hofgarten herum und endet im Ehrenhof.

zu einem Protestzug mit Kundgebung in auf. Die Demo beginnt um 15 Uhr am La-Spezia-Platz, führt in einem größeren Bogen um den Hofgarten herum und endet im Ehrenhof. Ab 14 Uhr soll eine Demo im Bereich der Heilig-Kreuz-Straße in Donauwörth stattfinden. 1000 Teilnehmer wurden angemeldet, der Veranstalter hofft aber auf einen größeren Zulauf. Das Motto ist "gemeinsam für Demokratie und gegen Hass und Hetze".

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.