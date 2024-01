Demos gegen Rechts am Wochenende: Termine in Bayern im Überblick

Auch an diesem Wochenenden finden in Bayern zahlreiche Demos gegen Rechts statt. Hier finden Sie einen Überblick über die Termine.

Zuletzt ging eine regelrechte Demonstrationswelle durch Deutschland. Tausende Menschen gingen in zahlreichen Städten gegen Rechts auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen am 25. November. Dort wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion haben an dem Treffen teilgenommen.

Demos gegen Rechts: Termine in Bayern am Wochenende

Auch am Wochenende sind wieder zahlreiche Demonstrationen gegen Rechts geplant. Das sind die geplanten Proteste in Bayern:

Freitag

" Fürth gegen rechts" geht um 17 Uhr auf die Straße. Der Start ist am Grünen Markt geplant.

gegen rechts" geht um 17 Uhr auf die Straße. Der Start ist am Grünen Markt geplant. Fridays for Future ruft ab 14.30 Uhr am Stadtbrunnen in Füssen zum Protest unter dem Motto "Aufstehen gegen die AfD – Demokratie verteidigen" auf.

ruft ab 14.30 Uhr am Stadtbrunnen in zum unter dem Motto "Aufstehen gegen die – Demokratie verteidigen" auf. In Gräfenberg ist ab 16 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz geplant.

ist ab 16 Uhr eine auf dem Marktplatz geplant. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts – nie wieder ist jetzt" wird ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Marktoberdorf demonstriert. Dort werden unter anderem Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell , der Integrationsbeauftragte Selah Okul und Stadtrat Thorsten Krebs das Wort ergreifen.

demonstriert. Dort werden unter anderem Bürgermeister Dr. , der Integrationsbeauftragte Selah Okul und Stadtrat das Wort ergreifen. Um 17 Uhr beginnt im Salingarten in Rosenheim die Kundgebung "Bürger*innen gegen rechts". Der Demonstrationszug zieht über die Münchener Straße , die Kufsteiner Straße und die Brixstraße zur Rathausstraße.

Samstag

In Aichach wird womöglich die größte Kundgebung der Stadtgeschichte der vergangenen Jahrzehnte stattfinden. Um 16 Uhr beginnt eine Kundgebung unter dem Motto " Aichach bleibt bunt" auf dem Oberen Stadtplatz . Der Veranstalter rechnet mit etwa 2000 Teilnehmern.

wird womöglich die größte Kundgebung der Stadtgeschichte der vergangenen Jahrzehnte stattfinden. Um 16 Uhr beginnt eine unter dem Motto " bleibt bunt" auf dem Oberen . Der Veranstalter rechnet mit etwa 2000 Teilnehmern. Ab 17 Uhr findet auf dem Moritzplatz in Augsburg eine Kundgebung statt. Veranstalter ist das Bürgerforum Schwaben , das in der Vergangenheit wiederholt zu Demonstrationen aufgerufen hatte. "Gegen die Missstände in unserem Land", lautet diesmal das Motto, die Teilnehmer werden abends durch die Innenstadt ziehen

eine Kundgebung statt. Veranstalter ist das Bürgerforum , das in der Vergangenheit wiederholt zu aufgerufen hatte. "Gegen die Missstände in unserem Land", lautet diesmal das Motto, die Teilnehmer werden abends durch die Innenstadt ziehen Ab 15 Uhr findet eine Kundgebung unter dem Motto "Demokratie Leben" auf dem Oberen Stadtplatz in Deggendorf statt. Im Anschluss soll es eine Gedenkveranstaltung zum Internationalen Gedenken an die Opfer des Holocaust geben.

unter dem Motto "Demokratie Leben" auf dem Oberen in statt. Im Anschluss soll es eine Gedenkveranstaltung zum Internationalen Gedenken an die Opfer des Holocaust geben. In Dillingen ist ab 13.30 Uhr eine Demonstration unter dem Motto "Für Menschlichkeit und gegen rechts" geplant.

ist ab 13.30 Uhr eine Demonstration unter dem Motto "Für Menschlichkeit und gegen rechts" geplant. Bei einer Veranstaltung am Kugelbrunnen in Hof soll ab 16 Uhr daran erinnert werden, dass der 27. Januar auch der Tag der Befreiung des KZ Auschwitz vor 79 Jahren war und der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und Faschismus ist.

soll ab 16 Uhr daran erinnert werden, dass der 27. Januar auch der des KZ vor 79 Jahren war und der Gedenktag für die Opfer des und Faschismus ist. In Ingolstadt wird ab 11 Uhr am Paradeplatz demonstriert. Mehr als 40 Organisationen beteiligen sich an dem Protest . Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts – Für Demokratie und Vielfalt"

wird ab 11 Uhr am Paradeplatz demonstriert. Mehr als 40 Organisationen beteiligen sich an dem . Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts – Für Demokratie und Vielfalt" Ab 10.45 Uhr startet in Lindau auf dem Bismarckplatz auf der Insel eine Kundgebung unter dem Motto " Lindau ist international und bunt und wird es auch bleiben". Um 11.30 soll die eine Abschlusskundgebung auf dem Bismarckplatz am Alten Rathaus stattfinden.

auf dem auf der Insel eine unter dem Motto " ist international und bunt und wird es auch bleiben". Um 11.30 soll die eine Abschlusskundgebung auf dem am Alten Rathaus stattfinden. In Memmingen rufen Dutzende Unterstützungsinitiativen zur Veranstaltung "Nie wieder ist jetzt" auf. Beginn ist um 16 Uhr. Auf dem Marktplatz soll es verschiedene Redebeiträge geben, danach zieht ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Die Veranstaltung endet gegen 18 Uhr am Denkmal der Alten Synagoge mit einer Gedenkveranstaltung.

rufen Dutzende Unterstützungsinitiativen zur Veranstaltung "Nie wieder ist jetzt" auf. Beginn ist um 16 Uhr. Auf dem Marktplatz soll es verschiedene Redebeiträge geben, danach zieht ein durch die Innenstadt. Die Veranstaltung endet gegen 18 Uhr am Denkmal der Alten Synagoge mit einer Gedenkveranstaltung. Knapp 60 Gruppierungen rufen unter der Führung der Organisation "Seebrücke" ab 14 Uhr auf dem Kleinen Exerzierplatz in Passau zu einer Demonstration auf. Am Holocaustmahnmal soll eine Schweigeminute abgehalten werden. Die Demonstration endet mit einer Kundgebung am Ludwigsplatz.

zu einer auf. Am Holocaustmahnmal soll eine Schweigeminute abgehalten werden. Die endet mit einer am Ludwigsplatz. Unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" wird ab 11 Uhr am Stadtpark in Schwabach demonstriert.

demonstriert. Der Integrationsbeirat Oberallgäu ruft am Samstag ab 10 Uhr zu einer Demonstration in Sonthofen auf. Der Verein möchte damit ein starkes und lautes Signal für Demokratie und Vielfalt setzen.

ruft am Samstag ab 10 Uhr zu einer in auf. Der Verein möchte damit ein starkes und lautes Signal für Demokratie und Vielfalt setzen. In Straubing beginnt die Demonstration unter dem Motto "Nie wieder ist rechts" um 14.30 Uhr am Ludwigsplatz. Veranstalter ist das Bündnis "Wir sind bunt".

beginnt die unter dem Motto "Nie wieder ist rechts" um 14.30 Uhr am Ludwigsplatz. Veranstalter ist das Bündnis "Wir sind bunt". Auch um 14.30 Uhr wird am Stadtplatz in Regen protestiert.

in protestiert. In Regensburg wollen Bürgerinnen und Bürger ab 13.30 Uhr auf dem Domplatz gegen eine geplante Demonstration einer rechtsextremen Gruppe protestieren.

wollen Bürgerinnen und Bürger ab 13.30 Uhr auf dem Domplatz gegen eine geplante einer rechtsextremen Gruppe protestieren. Ein Aktionsbündnis ruft ab 13 Uhr vor der Messehalle des Mai-Wies'n-Geländes in Burghausen ab 13 Uhr zum Protest auf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Demokratie stärken und leben: Burghausen steht auf".

ab 13 Uhr zum auf. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Demokratie stärken und leben: steht auf". In Traunstein hat ein breites Bündnis die Demonstration "Traunstoa hoid zam" organisiert. Los geht es um 14 Uhr auf dem Festplatz. Der Demonstrationszug zieht dann zum Stadtplatz .

Sonntag

In Ebersberg findet um 16.30 Uhr eine Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts – Der Landkreis Ebersberg steht auf. Für Demokratie und Vielfalt!"

findet um 16.30 Uhr eine mit anschließendem statt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts – Der steht auf. Für Demokratie und Vielfalt!" Um 14 Uhr beginnt auf dem Stadtplatz in Lindenberg eine Kundgebung . Geplant sind zunächst Reden, danach soll ein Demonstrationszug durch die Stadt führen.

in eine . Geplant sind zunächst Reden, danach soll ein durch die Stadt führen. In Obernburg soll es erstmals eine Demonstration gegen Rechts, ge­gen Na­zis, ge­gen die AfD ge­ben. Unter dem Motto "Lasst uns die Brand­mau­er sein" soll ein Zug durch die Stadt nach Elsenfeld führen. Be­ginn ist um 13 Uhr am Wen­de­li­nus­platz, ei­ne Kund­ge­bung im El­sa­va­park ist ge­gen 14.30 Uhr vor­ge­se­hen.

soll es erstmals eine gegen Rechts, ge­gen Na­zis, ge­gen die ge­ben. Unter dem Motto "Lasst uns die Brand­mau­er sein" soll ein Zug durch die Stadt nach führen. Be­ginn ist um 13 Uhr am Wen­de­li­nus­platz, ei­ne Kund­ge­bung im El­sa­va­park ist ge­gen 14.30 Uhr vor­ge­se­hen. Unter dem Motto "Laut gegen Rechts" steht eine Kundgebung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Pegnitz . Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr vor dem Neuen Rathaus.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.