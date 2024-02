Wo finden am Wochenende Demos gegen rechts in Bayern statt?

Auch an diesem Wochenende werden in Bayern wieder zahlreiche Menschen gegen rechts auf die Straße gehen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Termine.

Seit mehreren Wochen gehen Menschen in Deutschland gegen rechts auf die Straße. Auslöser der Demonstrationen war ein Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen am 25. November. Dort wurde über die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen. Mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion haben an dem Treffen teilgenommen.

Demos gegen rechts in Bayern: Termine am Wochenende

In Bayern wird auch am kommenden Wochenende wieder demonstriert. Das sind die Termine in der Übersicht:

Freitag:

Das Bündnis "Bunt statt braun" ruft ab 15.45 Uhr zu einer Demo in Forchheim unter dem Motto "Demokratie verteidigen – Kein Platz für Faschismus" auf. Beginnen wird die Veranstaltung mit einer Kundgebung im Le Perreux Park.

Samstag:

In Augsburg findet ab 14 Uhr eine Demo unter dem Motto "Gemeinsam gegen rechts – Für Demokratie und Vielfalt" auf dem Rathausplatz statt. Es sind zahlreiche Reden und musikalische Einlagen geplant. Das "Bündnis für Menschenwürde" geht davon aus, dass im erweiterten Bereich des Rathausplatzes zwischen 7000 und 9000 Menschen Platz finden können.

Sonntag:

Bad Kissingen soll ein Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Solidarität setzen, so die SPD . Die Veranstaltung findet um 14.30 Uhr auf dem Theaterplatz statt.

Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.