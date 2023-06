Depeche Mode im Olympiastadion: Die wichtigsten Infos zum Konzert

Am 20. Juni tritt Depeche Mode im Rahmen der "Memento Mori World Tour 2023" im Münchner Olympiastadion auf. Die wichtigsten Informationen zu Tickets, Einlass und Vorband.

Die englische Band Depeche Mode tritt im Rahmen ihrer "Memento Mori World Tour 2023" im Juni auch im Münchner Olympiastadion auf. Wie funktioniert der Einlass? Wie kommt man zum Olympiastadion? Wo kann man parken? Wer ist die Vorband? Die wichtigsten Informationen zum Konzert finden Sie hier.

Depeche Mode in München: Das ist der Konzert-Termin

Das Konzert von Depeche Mode im Münchner Olympiastadion findet am Dienstag, 20. Juni 2023 statt. Der Beginn ist um 19 Uhr. Es ist nicht der erste Auftritt der Band in der bayerischen Landeshauptstadt in diesem Jahr. Bereits am 19. Februar spielte Depeche Mode ein Geheimkonzert zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Memento Mori".

Tickets für Depeche-Mode-Konzerte in München

Wer noch keine Tickets hat, aber zum Konzert möchte, hat noch gute Karten. Für einzelne Kategorien sind noch Tickets – sowohl für Steh- als auch für Sitzplätze – erhältlich. Der Preis für eine Karte liegt bei knapp 150 Euro.

Depeche Mode in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Besucherinnen und Besucher des Konzerts von Depeche Mode können Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie U3 Richtung ( : ) S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab mit U-Bahnlinie U3 oder U8 ( : ) S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching , ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 ( Haltestelle : Olympiazentrum )

Linie S8 Richtung , ab mit U-Bahnlinie U3 ( : ) Tram: Linien 20 und 21 ( Haltestelle : Olympiapark West)

Linien 20 und 21 ( : West) Tram: Linie 27 ( Haltestelle : Petuelring)

Linie 27 ( : Petuelring) Stadtbus: Linie 144 ( Haltestellen : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg)

Linie 144 ( : Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg) Stadtbus: Linie 173 ( Haltestellen : Olympiazentrum , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring)

Linie 173 ( : , Olympia-Eissportzentrum, Petuelring) Stadtbus: Linien 177 und 178 ( Haltestelle : Petuelring)

Einlass zu Depeche-Mode-Konzerten im Olympiastadion München

Der Einlass zum Konzert von Depeche Mode am 20. Juni im Münchner Olympiastadion beginnt um 17 Uhr.

Young Fathers sind Vorband bei Depeche Mode in München

Die Vorband beim Konzert im Olympiastadion ist Young Fathers, eine Hip-Hop- und Pop-Gruppe aus dem schottischen Edinburgh. Vor zehn Jahren gewann die Band den Mercury Prize. Später gerieten Young Fathers in die Kritik, weil sie die BDS-Bewegung unterstützen. Nach fünf Jahren Pause sind sie seit diesem Jahr aber wieder zurück.