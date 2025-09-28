„Das macht auf Dauer krank“: Schul-Influencerin kündigt ihren Job als Lehrerin an der Grundschule

Sie haben zwölf Jahre lang leidenschaftlich als Grundschullehrerin gearbeitet und einen Instagramkanal, dem mehr als 35.000 Menschen folgen. Mit denen teilen Sie ihr Unterrichtsmaterial und Ihre Gedanken zum Thema Schule. Wie haben Ihre Followerinnen und Follower reagiert, als Sie Ihre Kündigung öffentlich machten?
JANA S.: Das war schon irre. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Kommentare auf einen Post bekommen. Zu ungefähr 98 Prozent war das komplette Zustimmung. Ich bekam ganz viele Nachrichten, in denen es hieß: „Oh mein Gott, du bist so mutig. Ich bewundere diesen Schritt. Ich würde es auch so gern tun.“ Und es gab viele Nachfragen, wie das geht mit dem Ausstieg, was man alles regeln und beachten muss.
Interessant, dass so viele Ihre Entscheidung „mutig“ fanden. Was schließen Sie daraus?
JANA S.: Ja, das hat mich auch überrascht. Eine Followerin hat mir dann geschrieben: „Ist das wirklich mutig? Ist es nicht normal, dass man für sich und seine Gesundheit einsteht?“ Und es stimmt ja auch, in jedem anderen Job ist es normal, dass man mal die Arbeitsstelle wechselt. Da kräht kein Hahn nach. Nur bei Lehrkräften heißt es: „Oh mein Gott, sie kündigt.“ Das ist irgendwie einfach nicht vorgesehen.
Trauen sich Lehrkräfte nicht, zu kündigen?
JANA S.: Ja, da bin ich mir sicher. Gerade als Beamte ist ein Ausstieg mit finanziellen Einbußen verbunden. Es gibt eine Online-Plattform, Eduki, für die werde ich in Zukunft auf selbstständiger Basis Unterrichtsinhalte erstellen. Wenn ich diese Arbeit nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so mutig gewesen. Und mir hat der Gedanke Sicherheit gegeben, dass ich angesichts des Lehrkräftemangels, den wir gerade haben, höchstwahrscheinlich irgendwann wieder als Lehrerin anfangen könnte – was ich absolut nicht ausschließe. Vielleicht nicht unbedingt als Beamtin, aber Privatschulen werden ja auch immer beliebter.
Sie haben auf Instagram geschrieben, dass es sich aber auch so anfühlt, als würden sie Ihre Kolleginnen und Kollegen im Stich lassen.
JANA S.: Genau. Aber ich glaube, dass Lehrkräfte sich vor allem selber diesen Druck machen und sich einreden: „Ich lasse meine Kinder im Stich, ich lasse meine Kollegen im Stich.“ Aber eigentlich ist es doch so, dass man als Lehrkraft vom System im Stich gelassen wird und nicht andersrum. Ich stelle mir momentan so oft die Frage, warum das System nicht schon längst kollabiert ist. Ich denke, das liegt daran, dass Lehrkräfte so ein großes Pflichtbewusstsein haben. Sei es, dass auch die hundertste Stunde irgendwie vertreten wird, dass Schulleitungen selbst unterrichten, obwohl sie eigentlich andere Aufgaben hätten. Dass man abends nach 19 Uhr noch Elterngespräche führt. Man tut eben alles für die Kinder und die KollegInnen. Aber viele arbeiten damit über das vorgegebene Maß hinaus und sind deshalb so belastet.
Auf Ihrem Kanal haben Sie 15 Gründe für Ihren Ausstieg aufgelistet. Können Sie die drei wichtigsten Punkte rausfiltern?
JANA S.: Auf jeden Fall die gesellschaftliche Situation. Ich will Eltern nicht schlecht machen, ich sage mal so: Das Leben ist teurer geworden, Eltern müssen oftmals lange arbeiten gehen. Wenn Kinder häufiger fremdbetreut werden, werden halt auch mehr Aufgaben an Kita und Schule abgegeben. Das sind Aufgaben, die on top kommen, die wir aber so nicht leisten können. Es fängt schon damit an, dass manche Kinder keinen Stift halten können, wenn sie in die Schule kommen. Dass sie Sprachdefizite haben. Auch vom Staat kommen immer mehr Aufgaben dazu. Aktuell zum Beispiel die Verfassungsviertelstunde, das verpflichtende Lesetraining, die sogenannte Bewegungs-Halbestunde. Wir haben aber auch den Lehrplan noch zu erfüllen. Das ist einfach zu viel. Diese Waage funktioniert nicht mehr.
Was ist das zweite große Problem?
JANA S.: Fehlende Wertschätzung. Es geht nicht darum, dass jeden Tag jemand zu mir kommt und sagt: „Wow Jana, du bist echt eine Superheldin, du machst hier den besten Job.“ Darum geht es mir gar nicht. Ich meine Wertschätzung im Sinne von gehört und ernst genommen werden. Seit drei Jahren mache ich auf meinem Account darauf aufmerksam, welche Missstände es in der Schule gibt. Aber die Posts von damals könnte ich eins zu eins heute wieder posten. Es ändert sich einfach nichts.
Und der dritte Punkt?
JANA S.: Die Bedingungen im Klassenzimmer. Die Lautstärke in den teils sehr kleinen Räumen, in denen teilweise bis zu 30 Kinder sind. Ich war Sportlehrerin, ich habe irgendwann fast nur noch mit Konzertohrstöpseln gearbeitet. Teils habe ich private Treffen abgesagt, weil ich nur noch Ruhe wollte. Eines Tages habe ich mitgezählt, wie oft jemand meinen Namen ruft. Bis zur großen Pause um 9.30 Uhr hatte ich schon 28 Mal meinen Namen gehört, musste 28 Mal auf verschiedenste Bedürfnisse reagieren. Reizüberflutung kann man all das vielleicht nennen. Das macht auf Dauer krank.
An welchen Schrauben könnte man am einfachsten drehen, um Lehrerinnen und Lehrern den Alltag zu erleichtern?
JANA S.: Lehrkräfte brauchen mehr Unterstützung durch multiprofessionelle Teams. Dass wir zum Beispiel an jeder Schule einen Schulpsychologen haben oder einen Sozialarbeiter. Es gab wirklich keinen Tag, an dem ich nicht mindestens eine Viertelstunde damit verbracht habe, teils gewalttätige Streitigkeiten zu klären. Es wäre toll, wenn man jemanden hätte, der sagen würde: „Hey, schick die Kinder zu mir, ich kläre das und du kannst deinen Unterricht weitermachen.“ Auch das Thema Neurodivergenz spielt eine immer größere Rolle. Es gibt immer mehr Kinder mit Besonderheiten, mit ADHS, mit Hyperaktivität, mit Hypersensibilität. Dazu die Inklusion, über die kaum noch gesprochen wird. Und wir sind dafür einfach nicht ausgebildet.
Was würde es noch einfacher machen?
JANA S.: Mehr Freiheit beim Lehrplan, orientiert an Fragen wie: „Was braucht meine Klasse, was wollen die Kinder?“ Ein bisschen mehr Sport machen zu können, wenn man eine Klasse hat, die sich gern bewegt. Einer künstlerisch begabten Klasse mehr Möglichkeiten geben, ihre Kreativität auszuleben. Weg von diesem ständigen Druck, den Stoff bis zum Schuljahresende durchprügeln zu müssen. Ein Problem ist auch dieses irre Maß an Bürokratie. Allein die Ordner, die ich in den vergangenen zwei Jahren für irgendwelche Dokumentationen angelegt habe, füllen mittlerweile zahlreiche Fächer in meinem Regal.
Und was sind die großen Brocken? Was müsste sich ganz grundlegend ändern im Schulsystem?
JANA S.: Ein wichtiger Aspekt ist die Lehrerausbildung. Ich finde, dass man Leute aus dem Studium viel eher in die Praxis holen muss. Das wäre für die Schulen eine Entlastung. Wenn ich als Lehrkraft zum Beispiel fünf Kinder habe, die noch schwach im Lesen sind: Da würde es wahnsinnig helfen, wenn es einen Studenten gäbe, der mit ihnen rausgeht und Lesen übt. Die Studierenden selbst würden von der Praxiserfahrung auch profitieren. Weiter müsste man sich eben den Lehrplan ansehen, ob das überhaupt alles noch zeitgemäß ist. Und man müsste den Lehrkräften ein bisschen mehr Zutrauen schenken. Sie wissen am besten, was ihre Klasse braucht.
Beim Lehramtsstudium tut sich gerade etwas. Die Regierung will dazu Anfang 2026 einen neuen Plan vorstellen. Und die Uni Augsburg zum Beispiel bietet zusammen mit dem Schulwerk ein „duales Studium“ an, in dem sich Theorie und Praxis abwechseln. Aber würden Sie jungen Menschen heute überhaupt noch empfehlen, Lehramt zu studieren?
JANA S.: Das ist eine schwierige Frage. Was wir brauchen, sind motivierte Lehrer, die Lust haben, was zu verändern. Wenn man das nur macht, um in den Ferien freizuhaben und ein fettes Beamtengehalt zu kassieren: Nein, dann geht man in dem Job auf jeden Fall vor die Hunde. Aber wenn man Lehramt studiert, weil man etwas bewirken und für die Kinder da sein will, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Lehrer sein ist oftmals einfach eine Berufung. Ich finde den Gedanken, den ich zu Beginn meines Studiums hatte, immer noch sehr schön: Man bringt Kindern die Grundkompetenzen bei, die sie brauchen, um im Leben klarzukommen. Wenn man dann am Ende des Schuljahres sieht, was man zusammen geschafft hat, das ist wunderbar. Ich erinnere mich noch gut, wie eins der Kinder in meiner Klasse sich zum ersten Mal getraut hat, im Sport von einem Kasten zu springen. Die ganze Klasse hat es angefeuert, ich habe Hilfestellung gegeben. Kindern sowas mitzugeben, Stärke, Selbstwertgefühl, ist so erfüllend. Und das wird mir auch echt sehr fehlen.
Trotz Ihrer Kündigung werden Sie weiter Unterrichtsinhalte erstellen, sie anderen Lehrkräften zum Kauf anbieten. Ihr Account auf Instagram existiert weiterhin. Wofür werden Sie ihn jetzt nutzen?
JANA S.: Das oberste Ziel ist, dort meine Materialien vorzustellen. Mein zweites Ziel ist, öffentlich noch mehr zu zeigen, wie es wirklich in Schulen läuft. Jetzt, wo ich keine Beamtin mehr bin, kann ich ja mehr oder weniger offen sprechen. Zum Glück folgen mir mittlerweile auch viele Eltern und Nicht-Lehrkräfte. Viele stellen sich den Beruf des Lehrers immer noch so vor: Man kommt rein, schlägt das Mathebuch auf, sagt „Wir machen Seite vier!“ und fährt nach der Schule ins Freibad. Aber so ist es nicht. Lehrkräfte machen einen super wichtigen Job, der viel mehr Wertschätzung und viel mehr Beachtung braucht, weil die Kinder und die Bildung unsere Zukunft sind.
Sind Sie dann jetzt hauptberuflich Bildungsinfluencerin?
JANA S.: (lacht) Früher habe ich Influencer ja belächelt. Ich dachte, die halten dreimal am Tag eine Creme in die Kamera, kriegen 5000 Euro und wandern nach Dubai aus. Heute weiß ich, wie viel Arbeit Instagram ist. Aber mein Hintergedanke war noch nie, damit reich zu werden und irgendwann mal aussteigen zu können. Ich konzentriere mich erstmal auf meine Selbstständigkeit bei Eduki. Auch wenn mein Freund seit unserem Sommerurlaub ständig von einem Haus auf Costa Rica träumt…
Zur Person
Jana S. (36), die öffentlich nur unter ihrem Instagram-Namen „Frau Espunkt“ auftritt, war zwölf Jahre Lehrerin, zuletzt an einer oberbayerischen Grundschule. Ihren Account betreibt sie seit vier Jahren. Den Durchbruch auf Instagram feierte sie mit einer „EM-Werkstatt“ mit Unterrichtsinhalten zur Fußball-Europameisterschaft.
Meine Güte, immer diese Altvorderen, die nichts wissen außer dem, was sie selbst mit Täfelchen und Griffel gelernt haben. Warum sind Sie denn nicht Lehrer geworden, Herr Boedlt und all die anderen, wenn es so easy ist? Ohne Ferien würde ich den Job sofort hinschmeißen. Vom Influenzen verstehe ich nichts, was gegen mich spricht und nicht gegen das Influenzen. Ich mag meine Schüler_innen (die meisten jedenfalls) und bewundere all meine Kolleginnen, die voller Tatendrang viel mehr leisten als ihnen je gedankt werden wird. Diejenigen, die das Sagen haben, sitzen auf ihren hochdotierten Stühlen, pflegen ihr Parteibuch und bügeln das nieder, was wirklich wichtig ist: Eine Beziehung zu den Schüler_innen, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Und eine Atmospäre, in der man keine Angst haben muss, Fehler zu begehen. Dass man nicht ständig an Noten und Lehrstoff denken muss, sondern Zeit hat, sich zu orientieren, echte Fragen zu stellen und gerne zuhört. Eine geradezu aristotelische Schule.
Kann ich mir gut vorstellen, das der Unterricht auf der Strecke bleibt, wenn man gleichzeitig viel Zeit als Schul - Influencerin steckt. Vielleicht sollte man erstmal die Arbeit machen, für die man auch bezahlt wird, bevor man von Überlastung spricht.
Macht sie ja nun: unbezahlte Lehrer Arbeit weg und Fokus auf die bezahlte Influencer Tätigkeit
Sie gönnen wohl den Leuten das Schwarze unter dem Nagel nicht. Die einen glotzen Fernsehen, die anderen sind auf Social Media. Andere tippen Leserkommentare. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Die einen nutzen sie gut, die anderen besser. Ein wenig Respekt für Engagement hat noch keinem geschadet.
Woher schließen Sie denn jetzt, dass mein Unterricht auf der Strecke geblieben ist? Oder dass ich meinen Beruf nicht mehr ausgeübt habe? Beim nächsten Mal zuerst überlegen, über was oder wen man urteilt. Nur ein kleiner Tipp für ein menschliches Miteinander. ;)
Verdiene kein Geld mit Instagram! Setze mich ganz umsonst dafür ein, dass es mit der Bildung in Deutschland wieder bergauf gehen kann. Gern geschehen! :)
Meine Großmutter und Tante waren Lehrerinnen zuerst in Danzig und Breslau am Lyzeum, nach der Vertreibung bei den Englischen Fräulein und später an der Hauptschule. Sechs Jahre war ich aus familiären Gründen Lehrerkind von meiner Tante. Da erlebte ich wie anstrengend dieser Beruf ist. Z.B. nächtelang Aufsätze korrigieren, viel Vorbereitung außerhalb der regulären Arbeitszeit, aber sie schaffte es mit bravour bis sie mit fast 64 Jahren pensoniert wurde. Zudem muß noch berücksichtigt werden, daß nach dem 2.WK bis zum Anfang der 50er Jahre aufgrund des Lehrermangels sie drei Klassen `a 50 Schüler leiten mußte. Ich glaube, da ist die heutige Situation etwas leichter.
Haben Sie sich schon einmal die Schule von heute genau angesehen? Ihre Tante hat Großes geleistet, ganz sicher, und genauso Großes leisten viele Lehrer_innen heute. Nur eben unter anderen Bedingungen. Nur zwischen 1970 und 1990 muss das Lehrerleben bequem gewesen sein, wenn ich an meine Schulzeit denke...
Ja, ich weiß von was ich rede, da ich selber unterrichte, als Nachhilfelehrer
"..... nach 19 Uhr noch Elterngespräche führt..... Aber viele arbeiten damit über das vorgegebene Maß hinaus und sind deshalb so belastet........" Zum Glück jammern andere Berufsgruppen mit einer ähnlichen "Belastung" nicht auch so öffentlich. Denn die haben keine 65 Urlaubstage. Aber davon ist ja nie die Rede, komisch.
Sie verwechseln unterrichtsfreie Zeit und Urlaub und kommen dann auf die Zahl abstruse Zahl 65. Glauben Sie ernsthaft, in Zeiten des Lehrermangels würde die bayerische Staatsregierung 65 Urlaubstage ermöglichen? Wann soll man denn Deutsch-Klausuren korrigieren, das W-Seminar des nächsten Schuljahres vorbereiten oder sich in die neuen Vorschriften und Lehrpläne (Stichwort G9) einarbeiten? Dazu braucht man eine Menge ihrer vermeintlichen "Urlaubstage". Daher meine Bitte: Erst denken und sich informieren und keine Stammtischparolen replizieren!
Sie wissen, dass in den Ferien nur die Kinder nicht da sind und korrigiert, vorbereitet und nachgearbeitet werden muss? Leider sind auch viele Eltern halt auch nur abends erreichbar.
65 iste keine abstruse Zahl sondern Fakt. Aber da es immer noch min. 35 mehr sind als ein normaler Arbeitnehmer hat, der ja scheinbar viel entspannter durchs Leben geht, ziehe ich nochmal 20 für die erwähnten Korrekturen und Vorbereitungen ab. Immer noch 15 mehr. Es sieht wohl so aus als fehlte so manchen Lehrkörper das Wissen, was in der freien Wirtschaft so abgeht, denn dann würde weniger gejammert.
Augen auf bei der Berufswahl. Bei den traumhaften Bedingungen wie sie es beschrieben haben ist es klar dass der Lehrer Beruf vollkommen überlaufen sein muss! Alle die nicht Lehramt studieren sind scheinbar zu doof sich für den lockeren Lebenswandel des Lehrers zu entscheiden.
Ulla Friedrich Das Schulwerk Augsburg geht den richtigen Weg, der inzwischen auch in anderen Bundesländern möglich ist, verstärkt Augenmerk auf Praxis während des Studiums erspart Enttäuschung! Mein Rat an alle Lehrkräfte: Man muss das Rad nicht neu erfinden, finanzielle Investition in vorhandene Arbeitsblätter, Lehrerhandbücher,etc.( wie es die Jana S. als Autorin selbst macht) sind lohnenswert und spart häufig viel Zeit und schon die Gesundheit!
Viele richtige Ansätze , die z.B. das Schulwerk Augsburg im Bereich Ausbildung neuer Lehrer macht, von Anfang an verstärkt einen Einblick in die Praxis zu bekommen, ist sehr hilfreich. Auch die Studenten an den Hochschulen sollten mehr Praktika ableisten, damit sie später nicht frustriert sind. Mein Tipp an alle Lehrer: man muss das Rad nicht neu erfinden! Investition in vorhandene , (käuflich zu erwerbende ) Unterrichtsmaterialien können viel Zeit auf Dauer einsparen.
Als "mutig" würde ich diesen Schritt bezeichnen eher als ... . Ich frage micht, womit man als Schul-Beeinflusser etwas verdienen kann. Ich bin bis jetzt ohne einen Einflußnehmer, querbeet über alle Einflußnehmenden, gut ausgekommen.
