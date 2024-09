Der Sonntag bleibt in Bayern vielerorts trocken

Sonntag, 15. September, 07:53: Nach mehrtägigem Dauerregen beginnt der Sonntag am östlichen Alpenrand nur mit einigen Tropfen, sonst bleibt es meist trocken. Der Himmel bleibt dennoch bewölkt. Im Laufe des Tages kehrt auch der Regen im Osten Bayerns zurück. Der DWD rechnet mit Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad im Bayerischen Wald und 17 Grad in Mainfranken.

Samstag, 14. September, 08:00: Das Wochenende startet nass: Am Vormittag und im weiteren Verlauf kommt von Südbayern bis in die Oberpfalz anhaltender, in den Alpen und dem Alpenvorland ergiebiger Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 bis 1500 Meter mit kräftigem Schneefall. Bis zum Abend ziehen sich die Regenwolken zögernd in den Süden und Südosten Bayerns zurück und die Niederschläge lassen nach. Der DWD rechnet mit Temperaturen von 6 Grad an den Alpen, an der Donau bis 11 Grad und am Untermain bis 16 Grad.

Freitag, 13. September, 06:38: Kurz vor dem Wochenende ist im Südosten Bayerns mit teils unwetterartigem Dauerregen zu rechnen. Am Vormittag bleibt der Himmel stark bewölkt oder bedeckt, im Tagesverlauf kommt nach Nordwesten hin Regen hinzu. In den Hochlagen der Alpen fällt Schnee. Auf Alpen- und Bayerwaldgipfeln wird es zeitweise stürmisch. Die Höchsttemperaturen liegen im Bayerwald und an den Alpen lokal bei 6, am unteren Main bei bis zu 15 Grad.

Donnerstag, 12. September, 06:23: Am Vormittag ist Regen zwischen den Alpen und dem Bayerischem Wald vorhergesagt, der später nur noch zeitweise fallen soll. In den Hochlagen der Alpen schneit es. Sonst bleibt es auch am Donnerstag wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf kommt es zu einigen Schauern und vereinzelten Gewittern. Mit 8 Grad an den Alpen und höchstens 16 Grad in Mainfranken wird es erneut kälter im Freistaat.

Mittwoch, 11. September, 06:33 Uhr: Der Mittwoch beginnt an den Alpen und im Vorland noch phasenweise sonnig. Später zieht Regen von Nordwesten auf. Eine Kaltfront zieht im Tagesverlauf über Bayern hinweg. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker Südwestwind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 Grad in Hochfranken und 20 Grad am Inn.

Dienstag, 10. September, 06:46 Uhr: Am Vormittag bleibt es meist stark bewölkt. Es kommt zu einigen Schauern, die zum Nachmittag nachlassen. Das Wetter lockert dann mit Temperaturen von maximal 15 Grad im Oberallgäu und um 20 Grad an Main und Donau zunehmend auf. Trotzdem weht ein mäßiger bis frischer, zeitweise stark böiger Wind durch den Freistaat.

Sonntag, 08. September, 07:35 Uhr: In der Osthälfte Bayerns ist heute Vormittag weiterhin mit Sonnenschein zu rechnen. Von Südwesten kommen ab dem Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen. Es besteht erhöhte Unwettergefahr durch den Regen. Die Höchsttemperaturen in Bayern liegen heute zwischen 22 und 30 Grad.

Freitag, 06. September, 06.10 Uhr: Am Vormittag werden viele Wolken und vereinzelte Schauer erwartet. Im Süden bleibt das Gewitterrisiko gering. Am Nachmittag lockert es dann auf und es kommt vermehrt die Sonne zum Vorschein. Bis auf ein paar Schauer bleibt es trocken. Höchstwerte zwischen 22 Grad im Allgäu und 28 Grad im Passauer Land. Südlich der Donau bleibt es Windstill, sonst mäßiger Wind aus Ost bis Süd.

Donnerstag, 05. September, 06:10 Uhr: Der Vormittag startet mit Sonne. In Schwaben und Oberbayern wird es dann im Verkauf des Tages zunehmend wolkig. Richtung Allgäu und Bodensee herrscht am Nachmittag leichtes Gewitterrisiko. In den übrigen Regionen weiter heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 32 Grad.

Mittwoch, 04. September, 06:05 Uhr: Der Morgen startet meist bewölkt. Tagsüber kann vor allem im Ostbayern längere Zeit die Sonne scheinen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet aber auch Schauer und am Nachmittag und Abend einzelne, zum Teil kräftige Gewitter mit heftigem Starkregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 Grad im Oberallgäu und 30 Grad im Passauer Land.

Dienstag, 03. September, 06:04: Am Dienstag scheint nach anfänglichem Nebel oft die Sonne. Doch am Nachmittag und Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst vor alle im südlichen Bergland vereinzelt Gewitter mit lokalem Starkregen, kleinem Hagel und Windböen. Es bleibt mit bis zu 30 Grad aber heiß in Bayern.

Montag, 02. September, 06:47: Das Hoch, das bislang für das gute Wetter gesorgt hat, zieht sich langsam zurück. Am Montag bleibt es in Bayern zwar weiterhin warm, es kann aber bereits tagsüber zu einzelnen Gewittern kommen. Lokal kommt es dabei zu Starkregen mit Mengen bis 25 l/qm pro Stunde. Auch Hagel und stürmische Böen um 70 km/h sind möglich. Vereinzelt droht sogar extremer Starkregen über 40 l/qm in kurzer Zeit. In der ersten Nachthälfte zum Dienstag sind abklingende Gewitter vorhergesagt.

Sonntag, 01. September, 08:44: Für den Sonntag sind weiterhin einige Sonnenstunden vorhergesagt. Am Nachmittag bilden sich in Südbayern Quellwolken. In den Alpenregionen herrscht ein mäßiges Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen zwischen 26 und 32 Grad. Die heutigen Höchsttemperaturen werden in den tiefen Lagen Frankens erwartet.

Samstag, 31. August, 09:48: Sehr warme Subtropikluft verbleibt weiterhin in Bayern. Am Nachmittag und Abend werden in den Alpen vereinzelte Gewitter erwartet mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und starken bis stürmische Böen um 60 km/h. Auch am Samstag warnt der DWD in einzelnen Regionen vor der Hitze.

Freitag, 30. August, 06:55: Ein Hochdruckgebiet bringt weiterhin warme bis heiße und trockene Luft nach Bayern. Der DWD warnt auch am Freitag vor Hitze. Welche Gebiete von der Warnung betroffen sind, lesen Sie hier. Sonst ist es tagsüber vielerorts sonnig, im Norden zeitweise bewölkt. An den nördlichen Mittelgebirgen sind ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen im Freistaat liegen zwischen 28 und 34 Grad, Höchstwerte werden in Mainfranken erwartet.

Donnerstag, 29. August, 06:33: Im Norden und Osten Bayerns warnt der DWD bis in den Abend vor Hitze. Nach lokalem Nebel am Vormittag zeigt sich auch sonst im ganzen Freistaat die Sonne. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad im Allgäu und bis zu 34 Grad am Unteren Main. In den Alpen und im Bayerwald werden ab dem Nachmittag Gewitter erwartet, in den übrigen Mittelgebirgen sind vereinzelte Schauer möglich.

Mittwoch, 28. August, 07:36: Auch am Mittwochmorgen warnt der DWD im Süden Bayerns vor Nebel. Wegen eines Hochs über dem Baltikum zieht am Mittwoch warme Luft nach Bayern. Der Tag bringt im ganzen Freistaat viel Sonne, die Temperaturen erreichen Spitzenwerte: Mit 27 Grad am westlichen Alpenrand und 33 Grad am Untermain wird es sehr warm bis heiß. In den Alpen besteht am Nachmittag und Abend ein geringes Gewitterrisiko.

Dienstag, 27. August, 07:06: In den Morgenstunden warnt der DWD am Dienstag im Süden Bayerns vor Nebel, zeitweise mit Sichtweiten unter 150 Metern. Sonst zeigt sich am Dienstag besonders im Norden ganztags die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 29 Grad, Spitzenwerte werden am Untermain erwartet. In den Alpen sind am Nachmittag vereinzelte Gewitter möglich.

Montag, 26. August, 06:46: Im Süden und Westen Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst am Montagmorgen vor dichterem Nebel. Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf gibt es in Franken viel Sonne. Im restlichen Freistaat bleibt es bewölkt, zwischen Alpen und Bayerwald gibt es einige Schauer und einzelne Gewitter. Aus Nordost weht ein schwacher Wind. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 Grad an den Alpen und 25 Grad am unteren Main.

Sonntag, 25. August, 08:11: Eine Kaltfrontpassage beendet die sonnigen Tage in Bayern. Der Sonntagmorgen beginnt durchwachsen mit Regen und einigen Gewittern im Osten und Südosten. Unterfranken bleibt dagegen meist schon trocken. Zunächst weht teils auch ein stark böiger Wind um West, der am Nachmittag abnimmt. Die Temperaturen sinken mit maximal 17 Grad im Allgäu und 23 Grad am Untermain deutlich im Vergleich zum Samstag.

Samstag, 24. August, 09:02: Bestes Sommerwetter zum Start ins Wochenende: Blauer Himmel und Sonnenschein bestimmen das Wetter in Bayern am Vormittag bis in den frühen Nachmittag. Die Temperaturen steigen laut Deutschem Wetterdienst auf bis zu 35 Grad. Am Nachmittag und Abend ziehen in den Alpen teils starke Gewitter auf: Diese bringen laut DWD Starkregen zwischen 15 und 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmischen Böen bis 70 km/h mit sich. In der Nacht zum Sonntag kehren Wolken und Regen zurück nach Bayern. Es kühlt ab auf 19 bis 15 Grad.

Freitag, 23. August, 09:02: Die Sonne ist zurück – pünktlich zum Wochenende. Eine Hochdruckzone streift Bayern derzeit und bringt wieder warme Luft mit sich. Nur im Bergland und im nördlichen Franken ziehen gegen Abend vereinzelt Wolken auf. Die Temperatur liegt laut DWD bei sommerlichen 26 bis 31 Grad. Auch am Samstag bleibt es sonnig.

Donnerstag, 22. August, 06:35: Der Vormittag bleibt im Freistaat vorerst bewölkt. Im Verlauf des Tages scheint die Sonne aber immer häufiger durch die Wolken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad bei schwachem, umlaufendem Wind. Zum Abend hin klärt sich der Himmel auf. In der Nacht auf Freitag kommt es am Inn stellenweise zu dichtem Nebel.

Mittwoch, 21. August, 08:50: Am Mittwochvormittag bleibt es in Bayern durchwachsen. Eine Kaltfront zieht von Westen nach Osten durch den Freistaat und sorgt im südlichen Teil Bayerns für Regenschauer und Gewitter. Gegen Mittag klärt sich der Himmel auf und die Sonne kommt raus. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD 20 und 25 Grad.

Dienstag, 20. August, 10:10: Das Wetter am Dienstag ist durchwachsen: gelegentlich Sonne, viele Wolken. Ab Nachmittag sind in Alpennähe und im Bayerischen Wald Gewitter möglich. Sie können vereinzelt auch mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel sowie Sturmböen einhergehen. Die Temperatur liegt zwischen 22 und 27 Grad.

Montag, 19. August, 10:08: Nasser Sonntag, nasser Montag – auch heute bleibt es regnerisch und kühl im Freistaat. Gegen Nachmittag klingt der Stark- und Dauerregen zwar ab, mehr als 24 Grad sind jedoch nicht drin. Am Vormittag gelten noch zahlreiche amtliche Unwetterwarnungen. Der DWD warnt vor allem in Ober- und Niederbayern sowie Schwaben vor Unwetter der Warnstufe 2: Starkregen von bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Dauerregen mit einer Menge von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden. Es kann dadurch vereinzelt zu Überflutungen auf den Straßen kommen.

Sonntag, 18. August, 8:00 Uhr: Heute zieht eine Kaltfront durch Bayern, die die tropischen Nächte vertreibt und für eine kurze Abkühlung sorgt, ehe es zu Beginn der neuen Woche wieder wärmer wird. Es regnet viel, stellenweise kräftig. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Starkregen, stellenweise gewittrig. Im Alpenvorland warnt der DWD vor Dauerregen, in den Alpen oberhalb von 1500 Metern vor stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h. Die Höchsttemperatur liegt bei 18 bis 24 Grad.

Samstag, 17. August, 8:00 Uhr: Die kräftigen Gewitter, die in der vergangenen Nacht dem einen oder anderen Schwaben eine unruhige Nacht beschert haben durften, ziehen am Vormittag weiter nach Oberbayern, in die südliche Oberpfalz und nach Niederbayern. Bis Mittag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Umfeld der Fränkischen Alb vor Unwettern mit teils kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und stürmischen Böen von bis zu 70 km/h. Abgesehen von der Alpenregion im weiteren Tagesverlauf kaum mehr Regen, gebietsweise sonnig. In der Nacht warnt der DWD erneut vor Starkregen in Schwaben und im westlichen Franken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 bis 30 Grad.

Freitag, 16. August, 6:30 Uhr: Nach einem meist sonnigen Feiertag hat auch der Freitag im Großteil Bayerns mit Sonnenschein begonnen. Ab Mittag ziehen dann aber an den Alpen und später auch im Vorland von der Schwäbischen Alb in Richtung Fränkischer Alb beziehungsweise Donau Schauer und Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst warnt dabei vor Starkregen. Die Temperatur steigt auf maximal 27 bis 33 Grad, für den Großteil Bayerns gilt bis 19 Uhr eine Hitzewarnung.



Donnerstag, 15. August, 8:00 Uhr: Am Donnerstag knacken die Temperaturen vielerorts erneut die 30-Grad-Marke. Bei 27 bis 32 Grad bleibt es am Vormittag wolkig und trüb. Gegen Nachmittag zeigt sich immer häufiger die Sonne. Für die Alpen und den Bayerischen Wald warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Starkregen, Hagel und Gewittern. Auch Sturmböen sind nicht ausgeschlossen. In der Nacht versprechen 15 bis 19 Grad nur wenig Abkühlung. Am Freitag bleibt es zunächst heiß, ehe es am Wochenende voraussichtlich etwas kühler wird.

Mittwoch, 14. August, 7:00 Uhr: Nach einer weiteren tropischen Nacht mit Temperaturen um die 20 Grad steigt das Thermometer in Bayern auch am Mittwoch auf 27 bis 33 Grad. Der DWD warnt in Teilen Bayerns weiterhin vor extremer Hitze. Ab dem Nachmittag ziehen Quellwolken auf, die sich zu Gewittern und Unwettern mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen entwickeln können. Besonders Schwaben und Oberbayern sollen von den Unwettern betroffen sein. Bereits in den vergangenen Tagen verursachten Unwetter in vielen Teilen Deutschlands Überflutungen und Unfälle. Die aktuellen Unwetterwarnungen gibt es hier im Überblick.

Dienstag, 13. August, 09:00 Uhr: Auch am Dienstag bleibt es heiß in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Bayern eine Hitzewarnung herausgegeben. In Teilen des Freistaats warnt er bis 19 Uhr sogar vor extremer Hitze. Die Temperatur steigt auf bis zu 28 Grad in geschützten Alpentälern und bis zu 35 Grad in Mainfranken. Am Nachmittag und Abend ziehen dann wieder einzelne Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen, auf. Vor allem Unter- und Mittelfranken sowie das Allgäu sind betroffen.

Viele sprechen bei den hohen Temperaturen von den Hundstagen. Diese sind auf die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August beschränkt. Doch grundsätzlich ist es an den Hundstagen in Deutschland nicht ungewöhnlich heiß. „Die vieljährigen Wetterstatistiken weisen ausgerechnet für den Kern-Zeitraum der Hundstage (28.7. bis 7.8.) in Mitteleuropa unbeständige Südwestwetterlagen aus“, berichtet der DWD unter Berufung auf entsprechende Untersuchungen.

Montag, 12. August, 11.28 Uhr: Die Hitzewelle in Bayern hält an. Laut der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sieht es sogar danach aus, als würde die Hitze des Wochenendes zum Wochenanfang noch einmal übertrumpft werden. Für Montag und Dienstag gibt es zahlreiche amtliche Hitzewarnungen. In Bayern gibt es an den beiden Tagen keinen Landkreis, für den keine Wetterwarnung herausgegeben wurde. In Unter- und Mittelfranken warnt der DWD sogar vor „extremer Hitze“.

In Mainfranken klettert das Thermometer auf bis zu 34 Grad, in den Alpen auf 28 Grad. Am Abend veröffentlicht der DWD eine Warnung vor schweren Gewittern in Schwaben. Der Dienstag verspricht kaum Abkühlung. Eine ausführliche, aktuelle Wettervorhersage finden Sie hier.

