Der Vereinssport braucht dringend stabile Strukturen

Bayern ist im Sportfieber. Fast fünf Millionen Menschen trainieren und schwitzen inzwischen in einem Verein – ein historischer Rekord, der zeigt: Vereinssport ist kein Freizeitvergnügen am Rand. Er ist vielmehr soziales Herzstück, er verbindet Generationen, integriert Menschen unterschiedlichster Herkunft, hält gesund und ist der soziale Kleber in einer Gesellschaft, die im Alltag oft auseinanderdriftet. Gerade deshalb muss er gestärkt werden.

Denn der Boom ist auch eine Belastungsprobe. Die Nachfrage steigt, aber die Strukturen halten nicht Schritt. Hallen sind überfüllt, Schwimmbäder marode, viele Vereine haben lange Wartelisten. Vor allem aber fehlt das Rückgrat: Es braucht mehr Menschen, die sich langfristig einsetzen. Trainer, Übungsleiter, Ehrenamtliche. Engagement wird zur Zusatzschicht nach Job und Familie – und immer weniger können oder wollen sie sich leisten.

Wer den Boom sichern will, muss mehr tun

Die Politik hat das Problem erkannt und reagiert mit Fördergeldern und Sonderprogrammen. Auch der Abbau von Bürokratie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Alles wichtig, aber es bleibt Stückwerk. Wer den Boom sichern will, muss mehr tun: Marode Strukturen wieder auf Vordermann bringen, gar erst welche schaffen, damit ein ehrenamtliches Engagement attraktiv wird oder bleibt. Nur so haben die Menschen überhaupt die Chance, sich langfristig einzubringen. Dazu gehört vor allem auch die Zeit fürs Ehrenamt. Auch kommunale Sportpakte etwa, in denen Schulen, Vereine und Kommunen Hallenzeiten gemeinsam planen, könnten sofort Entlastung bringen. So wird aus Rekorden Substanz. Der Boom ist ein Geschenk – aber er bleibt nur dann, wenn Bayern jetzt Strukturen baut, die ihn langfristig tragen.