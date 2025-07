Derblecken am Nockherberg: Hält Maxi Schafroth auch die Fastenpredigt 2026?

Bis zum Starkbieranstich am Nockherberg 2026 ist es noch einige Zeit hin. Doch schon heute ist die Frage: Wer hält die Fastenpredigt? Macht Maxi Schafroth weiter – oder gibt es einen Nachfolger? Die Gerüchteküche brodelt und Spekulationen werden angeheizt durch eine Ankündigung der Paulaner Brauerei, die das Derblecken am Nockherberg jedes Jahr ausrichtet.

Nockherberg 2026: Wer hält die Fastenpredigt? Gibt es einen Nachfolger für Schafroth?

Am Dienstagvormittag ab 10.30 Uhr will sich die Brauerei in einer Pressekonferenz zum Starkbieranstich 2026 äußern. Mit dabei soll auch die Person sein, die die Fastenpredigt im kommenden Jahr halten wird. Beobachtern zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Maxi Schafroth auch ein sechstes Mal das Derblecken übernehmen wird.

Der Allgäuer Kabarettist hatte zuletzt einige Kritik einstecken müssen, nachdem er Ministerpräsident Markus Söder in der Fastenpredigt 2025 vorgeworfen hatte, „Politik ohne Umweg übers Hirn direkt ins Bauchgefühl“ zu betreiben. An Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) gerichtet sagte Schafroth: „Liebe Ilse, wenn du Ordnungsgelder für Stillosigkeit im Wahlkampf verhängen könntest, dann bräucht‘ der Markus noch ein Sondervermögen.“ Hinterher wurde Schafroth von einigen beteiligten Politikern mangelnder Anstand und Respekt vorgeworfen.

Die Paulaner Brauerei hatte nach dem Starkbieranstich auf dem Nockherberg 2025 auf Anfrage unserer Redaktion bekannt gegeben, dass man sich „mit etwas Abstand“ zusammensetzen und über Ideen für 2026 sprechen werde. Ein Sprecher betonte, dass man in dieser Hinsicht genau „wie jedes Jahr“ verfahre.

Maxi Schafroth war fünf Mal Fastenredner beim Derblecken am Nockherberg

Maxi Schafroth war zuletzt fünf Mal in der Rolles des Fastenpredigers auf dem Nockherberg zu sehen. 2019 hatte der Kabarettist Luise Kinseher nach neun Jahren als „Mama Bavaria“ am Rednerpult abgelöst. Selbst wenn es für den Allgäuer nicht weitergeht, werden viele Zuschauer aus Bayerisch-Schwaben stolz darauf sein, dass er die Region so lange auf dem Münchner Nockherberg repräsentiert hat.