Politiker-Derblecken: Am Nockherberg bleibt wie in der Politik diesmal vieles Stückwerk

Irgendwie ist bei Schafroth die Luft raus. Schon die ganze Show vor der Fastenrede - eine Selbstinszenierung, weit weg vom traditionellen Nockherberg. Okay, die Fastenrede war insgesamt in Ordnung - aber der Funke ist nicht groß übergesprungen. Wenigstens hat Schafroth diesmal - im Gegesatz zum letzten Jahr - nicht ständig selbst über seine eigenen Witze gelacht, wenn der Saal still blieb. Wie in der Politik der Regierungswechsel, so habe ich den Eindruck, dass es auch auf dem Nockherberg Zeit für einen Wechsel des Fastenpredigers wird. Einzig wirklicher Höhepunkt war wieder das Singspiel. Hierzu habe ich nur die kleine Kritik, wie auch Herr Axmann, es hätte am Schluss auch die Schauspielerin zum großen Finale auf die Bühne gehört, die Alice Weidel dargestellt hat. Ja, das war so, als würde man bei einer Kriminalkommödie am Schluss den Mörder nicht zum Finale auf die Bühne lassen.