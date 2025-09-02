Defekter ICE: Passagiere steigen auf offener Strecke um – für Ersatz muss ein anderer Zug geräumt werden

Eine etwas andere Bahnfahrt hat Passagiere der Deutschen Bahn auf dem Weg von München nach Hamburg überrascht. Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) mitteilte, wurde ein ICE kurz nach Würzburg wegen eines Defekts evakuiert. Als Ersatzzug wurde ein weiterer ICE eingeplant, der allerdings bereits Passagiere an Board hatte.

ICE evakuiert: Über 300 Menschen steigen in Ersatzzug um

Laut Informationen der dpa handelt es sich bei dem Zug um den ICE 704, der aus der bayerischen Landeshauptstadt direkt nach Hamburg unterwegs sein sollte. Im Spessart zwischen Würzburg und dem hessischen Fulda ging die Fahrt aber nicht mehr weiter, der ICE blieb liegen. Grund dafür war laut dpa ein technischer Defekt an der Klimaanlage des Zuges.

Am Betriebsbahnhof Rohrbach im Landkreis Main-Spessart hielt der Zug ungeplant, so die Bundespolizei gegenüber der dpa. Nach Angaben des Nachrichtendienstes befanden sich zu diesem Zeitpunkt 353 Menschen an Board des Zuges der Deutschen Bahn. Diese mussten evakuiert werden, um ihr Reiseziel zu erreichen. Geplant war dafür ein weiterer ICE.

Für Fahrgäste des ICE 704 war im Spessart Schluss. Foto: Christoph Schmidt, dpa (Symbolbild)

Wegen Defekt an DB-Zug: Passagiere des Ersatzzugs müssen aussteigen

Bei dem Ersatzzug, in den die Gestrandeten umsteigen sollten, handelte es sich um den ICE 502, ebenfalls auf der Strecke München – Hamburg. Das Kuriose: Da der Ersatzzug die geplante Strecke fährt, befinden sich dort Passagiere, die dadurch den Zug räumen mussten. In Würzburg endete für sie die Fahrt ebenso unerwartet wie für die Passagiere des ICE 704. Sie mussten anschließend in einen weiteren Zug umsteigen.

Die Passagiere mit Nothalt in Rohrbach wurden erfolgreich und ohne weitere Probleme evakuiert. An der Aktion waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr beteiligt. Sie halfen den Fahrgästen dabei, die Rettungsbrücken in den Ersatzzug sicher zu überqueren.

Nach zweifachem ICE-Wechsel: Deutsche Bahn entschuldigt sich

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn gegenüber der dpa sagte, begann die Evakuierung des ICE 704 am Nachmittag gegen 16.20 Uhr und sollte bis in die Abendstunden andauern. Wie viele Menschen insgesamt die Züge wechseln mussten, teilte der Sprecher nicht mit.

Der dpa sagte er, dass sich die Deutsche Bahn bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten entschuldige und um Verständnis für die Verzögerungen bitte. Die Reiserechtsregelungen gelten für die Betroffenen. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage der Augsburger Allgemeinen mitteilte, sei die Evakuierung am späten Sonntagabend abgeschlossen worden.