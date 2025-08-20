Deutsche Bahn kündigt Zugausfälle in München an – mehrere Tage im September betroffen

Die Deutsche Bahn (DB) kündigt einige Zugausfälle im September in München an. So soll es in mehreren Nächten zu Fahrplanänderungen und Zusatzhalten kommen – außerdem wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Welche Tage betroffen sind und auf welcher Strecke Fahrgäste ausweichen müssen, lesen Sie hier.

Regionalbahn RB6 fällt in München an mehreren Tagen aus

Wie die Bahn mitteilt, kommt es zu den Einschränkungen zwischen den Stationen München Hauptbahnhof und München-Pasing. Betroffen sind folgende Nächte jeweils zwischen 23 und 1 Uhr:

1./2. September 2025

2./3. September 2025

9./10. September 2025

10./11. September 2025

Der Grund für die Ausfälle sind laut DB nächtliche Instandhaltungsarbeiten. Durch diese fällt jeweils die Regionalbahn RB6 zwischen den beiden wichtigen Münchner Stationen aus.

Zugausfälle in München: Bahn richtet Ersatzverkehr ein

Doch für Fahrgäste gibt es eine Alternative: Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Statt nur am Hauptbahnhof und in Pasing, halten die Busse an Zusatzhalten. Bahnreisende können dadurch auch an den Stationen Donnersbergerbrücke, Hirschgarten sowie München-Laim ein- und aussteigen. Hierdurch wird ein Anschluss an die S-Bahn München gewährleistet, erklärt die Bahn.

Lediglich die Mitnahme von Fahrrädern wird in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich sein. Fahrgäste sollten sich – da es zu kurzfristigen Änderungen kommen könnte – vor der Fahrt auf bahn.de oder in der App DB Navigator über die Verbindungen informieren.