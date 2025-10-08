Deutsche Bahn nimmt wichtige Direktverbindung in Bayern wieder auf

Ab Montag, den 13. Oktober, wird es wieder Direktverbindungen der Bahn zwischen Hof und Nürnberg geben. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Mittwoch mit. Die DB Regio Bayern will täglich 14 der Fahrten anbieten, die auch über Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) verlaufen.

Zwar ist die Zugstrecke zwischen Hersbruck (rechts der Pegnitz) und Pegnitz weiterhin wegen Schäden an mehreren Pegnitzbrücken gesperrt, doch die Züge der DB nutzen dann die Verbindung über Weiden und Marktredwitz.

Ab 13. Oktober wieder Züge zwischen Nürnberg und Hof

Die DB InfraGo, die für die Schieneninfrastruktur der Bahn zuständig ist, hatte den Abschnitt wegen der Brückenschäden im Pegnitztal am 19. September kurzfristig sperren müssen. Seitdem gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Dieser soll mit über 60 Fahrzeugen zwischen Hersbruck und Pegnitz auch weiterhin bestehen bleiben, so die Bahn.

Eine Zug-Direktverbindung zwischen Nürnberg und Hof gab es seither nicht mehr. Die nun gefundene Lösung sei zusammen mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) entwickelt worden, teilt die DB mit. Die Züge zwischen Nürnberg und Hof verkehren dabei täglich nahezu im Zweistundentakt – der Fahrplan gilt in dieser Form bis zum 13. Dezember. (Ab dem 14. Dezember gilt der neue Fahrplan für das nächste Jahr.)

Wegen Brückenschäden: Bauarbeiten im Pegnitztal dauern an

Die genauen Uhr- und Fahrzeiten, so teilt es die Bahn mit, seien schon auf den üblichen Kanälen verfügbar, etwa auf www.bahn.de oder in der App DB Navigator. Eine Einschränkung gibt es dabei jedoch: Wenn die Strecke zwischen Neukirchen und Weiden vom 1. bis 5. November gesperrt ist, werden die Zusatzzüge auch nicht fahren.

Die DB InfraGo arbeitet derzeit daran, die Brücken im Pegnitztal „baulich so zu stabilisieren, dass zeitnah wieder Züge“ fahren können, heißt es von der Bahn. Aktuell geht man davon aus, dass der Zugverkehr auf der Strecke spätestens im Februar 2026 wieder aufgenommen werden kann.