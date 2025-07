Adler Mannheim holen Nürnberger Verteidiger Shaw

Die Adler Mannheim haben den Eishockey-Verteidiger Hayden Shaw verpflichtet. Der 29-Jährige habe einen Einjahresvertrag für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterschrieben, teilten die Adler mit. Der Profi aus den USA komme vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers und habe in dieser Woche einen deutschen Pass erhalten, daher falle er nicht mehr unter das Ausländerkontingent. «Hayden kann viele Minuten und in allen Situationen spielen», sagte Adler-Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

