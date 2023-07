Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Profi Southorn

Die Augsburger Panther haben Verteidiger Jordon Southorn für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet.

Das teilte der DEL-Club am Donnerstag mit. Der 33 Jahre alte Kanadier kommt vom slowakischen Meister HC Kosice nach Schwaben. Der 190 cm große und 99 kg schwere Linksschütze wurde 2008 von den Buffalo Sabres gedraftet und lief in Europa bereits in Kasachstan, Lettland, der Slowakei und Tschechien auf.

"Jordon Southorn ist ein sehr guter Zwei-Wege-Verteidiger, er hat seine Stärken auf beiden Seiten der Eisfläche", sagte Coach Christof Kreutzer. "Er spielt zudem sehr diszipliniert, weiß seinen Körper einzusetzen und ist ein mobiler Skater mit einem guten Schuss. Genau dieses Anforderungsprofil hatten wir für diese Kaderstelle erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass Jordon eine gute und sinnvolle Ergänzung für unsere Abwehr ist."

(dpa)