Augsburger Panther wieder spielfähig: Derby am 9. März

Die Augsburger Panther sind wieder spielfähig.

Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Montag mitteilte, können die Panther zum Derby am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den EHC Red Bull München "eine ausreichende Anzahl an gesunden und belastbaren Feldspielern aufbieten". Nachdem zuletzt mehrere DEL-Partien aufgrund von Covid-19-Fällen im Team der Augsburger abgesagt werden mussten, konnten nun "viele" Spieler wieder in den "uneingeschränkten Trainings- und Spielbetrieb entlassen" werden.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-423301/3 (dpa)