München mit "breiter Brust" ins Finale gegen Ingolstadt

Der Titelfavorit hat sich im Entscheidungsspiel deutlich durchgesetzt. Jetzt kommt es im Finale zum bayerischen Derby.

Mit einer perfekten Leistung hat sich Titelfavorit EHC Red Bull München für das Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga in Form geschossen. Mit 7:2 deklassierte der Hauptrunden-Erste im Entscheidungsspiel am Mittwochabend die Grizzlys Wolfsburg und setzte ein deutliches Ausrufezeichen an den Finalgegner ERC Ingolstadt. "Wir können mit breiter Brust auf Freitag gucken", sagte Münchens Maximilian Kastner bei Magentasport.

Zwei Tage nach dem entscheidenden Halbfinale (19.30 Uhr/Magentasport) kommt Ingolstadt, Tabellenzweiter nach der regulären Spielzeit, im ersten von sieben möglichen Endspielen zum bayerischen Derby an die Isar. "Es wird eine Top-Serie", kündigte Kastner an.

Während Gegner Ingolstadt sich mit 4:2 gegen die Adler Mannheim durchsetzen konnte, benötigte München sieben Partien gegen die Niedersachsen. "Es war eine Achterbahn der Gefühl", beschrieb Kastner das Halbfinale gegen die Grizzlys aus Wolfsburg. "Wir waren dominant, aber aufgrund unserer fehlenden Effizienz müssen wir uns an die eigene Nase packen."

In der Hauptrunde siegten die Münchner viermal gegen die Oberbayern und gehen nicht nur deshalb als Favorit in die Final-Serie. Das Team von Trainer-Oldie Don Jackson beeindruckte gegen Wolfsburg am Mittwoch beim 7:2. "Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr. Wir haben die kleinen Fehler vermieden und vieles richtig gemacht", erklärte Kastner. "Wir waren 55 Minuten die klar bessere Mannschaft und sind verdient weitergekommen."

(dpa)