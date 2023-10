Nürnberg Ice Tigers rund drei Monate ohne Verteidiger Karrer

Die Nürnberg Ice Tigers müssen monatelang auf Verteidiger Julius Karrer verzichten.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, hat sich der 23-Jährige beim Auswärtsspiel in Ingolstadt (5:3) vor einer Woche eine Unterkörperverletzung zugezogen. Der Nationalspieler muss sich nun am Montag operieren lassen. Er wird dem Verein anschließend etwa drei Monate nicht zur Verfügung stehen.

(dpa)