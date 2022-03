Nürnberg Ice Tigers vorerst ohne Ryan Stoa: Fox verlängert

Die Nürnberg Ice Tigers müssen in der Deutschen Eishockey Liga vorerst ohne Mittelstürmer Ryan Stoa antreten.

Der 34 Jahre alte US-Amerikaner hat sich im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine eine Armverletzung zugezogen, wie die Franken am Dienstag mitteilten. Stoa werde ungefähr vier Wochen ausfallen, hieß es. Mit 15 Toren und 18 Assists in 46 Spielen ist der Angreifer in dieser DEL-Saison der viertbeste Scorer im Team der Ice Tigers.

Gleichzeitig hat der Club einen Leistungsträger über diese Spielzeit hinaus gebunden. Der Kanadier Dane Fox (28) hat seinen um Vertrag verlängert und bleibt mindestens noch eine Saison in Nürnberg.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-630367/3 (dpa)