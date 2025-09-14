Straubing Tigers holen Ex-NHL-Spieler Wade Allison

Die Straubing Tigers haben kurz vor dem zweiten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einen Spieler verpflichtet. Der Kanadier Wade Allison soll den Sturm der Niederbayern verstärken, wie der Club mitteilte. In der nordamerikanischen NHL hatte der 27-Jährige vier Saisons für die Philadelphia Flyers gespielt. Zur vergangenen Saison war er nach Kasachstan zu Barys Astana gewechselt, löste seinen Vertrag mit dem KHL-Club aber bereits im November wieder auf.

