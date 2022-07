Straubing Tigers verpflichten Eishockey-Offensivspieler Adam

Die Straubing Tigers formen weiter ihren Kader für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga.

Wie die Niederbayern am Samstag mitteilten, soll der Kanadier Luke Adam künftig die Straubinger Offensive verstärken.

In der vergangenen Saison spielte der 32-Jährige für Liga-Konkurrent Iserlohn Roosters. Dabei erzielte er in 43 Partien neun Tore. Zuvor war Adam auch bei den Nürnberg Ice Tigers, der Düsseldorfer EG und den Adlern aus Mannheim aktiv.

"Durch seine Erfahrung in der PENNY DEL weiß er, worauf es in dieser Liga ankommt", sagte Straubings Sportlicher Leiter, Jason Dunham. "Mit Luke Adam haben wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer in unserem Team, der die nötige Tiefe in unseren Kader bringt."

(dpa)