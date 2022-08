Auf das Hochsommer-Wetter folgen Gewitter und Schauer

Wer dieses Wochenende einen Ausflug in Bayern plant, sollte seine Regenjacke nicht vergessen. Es wird nass. Auch Starkregen ist möglich. Das Ende des Hochsommers ist langsam in Sicht.

Es wird nass in Bayern am letzten 9-Euro-Ticket-Wochenende: Fast überall erwarten die Meteorologen Regen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert schon für den Freitag eine Neigung zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen werden bald spätsommerlich.

Während die Westhälfte Bayerns am Freitag die meiste Sonne abbekommt, werden in der Ost-Hälfte Bayerns und später auch in Nord- und Südbayern Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen im Osten voraussichtlich um die 24 Grad. Richtung Unterrhein wird es dagegen nochmals heiß mit bis zu 31 Grad.

Am Samstag wird es bewölkter, die feucht-warme Luft und geringe Luftströmungen begünstigen Gewitter und Starkregen. Hochwasser soll es aber nicht geben. "Das ist nach heutigem Stand nicht vergleichbar mit den teils heftigen Starkregenfällen von letzter Woche", erklärte DWD-Meteorologe Guido Wolz. Schauer sind bereits am Vormittag möglich - bis in die Nacht hinein. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 22 und 27 Grad.

Am Sonntag wird es dann allmählich trockener. Gewitter sind vor allem noch in Richtung Alpen möglich, Schauer im Norden nicht ausgeschlossen.

Die Tage sind jetzt kürzer und somit nicht mehr so heiß: "Der Höhepunkt von Hitzewellen, wie wir sie in diesem Sommer in Bayern auch erlebt haben, ist eigentlich schon überschritten. Nächste Woche ist bereits mit spätsommerlichen Temperaturen zu rechnen", so Wolz. Kurze Temperaturanstiege sind aber auch bis Ende September immer möglich.

