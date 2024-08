Bayern-Wetter wechselhaft - Gewitter und Starkregen

Nach mehreren heißen und trockenen Tagen sind in Bayern heute Gewitter mit Starkregen und Hagel zu erwarten. Am Vormittag soll es zunächst nur vereinzelte Gewitter geben, die im Tagesverlauf häufiger werden, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zu erwarten sind demnach Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter, stürmische Böen und kleinkörniger Hagel. Am Nachmittag und Abend kann es laut Wetterdienst auch Unwetter mit Regenmengen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden geben. Die Meteorologen rechnen mit mehrstündigem Starkregen vor allem im nördlichen Franken.

