DWD: Gewitter und Starkregen vor allem im Süden

Nach heftigen Unwettern in Franken erwartet der Deutsche Wetterdienst heute vor allem im Süden Bayerns im Alpenvorland Schauer und gebietsweise auch starke Gewitter. Ausgehend von Tief Larissa zieht eine schwache Kaltfront über Nordbayern hinweg, wie der DWD mitteilte. Im Alpenvorland bleibt es demnach feuchtwarm, einzelne Gewitter sollen Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde bringen, stellenweise auch noch mehr. Am wärmsten wird es mit bis zu 26 Grad an Donau und Main.

Auch am Wochenende bleibt es laut Vorhersage bei Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad im Frankenwald und 27 Grad an Main und Inn wechselhaft mit Schauern und Gewittern - am Sonntag mit Schwerpunkt im Süden und Osten Bayerns.