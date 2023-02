Tiefdruckgebiet bringt Schnee, Sturm und Dauerregen

Ein Tiefdruckgebiet sorgt in den kommenden Tagen für ziemlich ungemütliches Wetter in Bayern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Mittwoch vor schweren Sturmböen sowie Schneeverwehungen in Teilen Bayerns, die bis zum Wochenende anhalten könnten.

Vor allem im Bergland sind demnach Windböen mit bis 90 Stundenkilometern möglich, in den Kammlagen der Alpen und des Bayerwaldes Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Der DWD warnte zudem vor Dauerregen in Teilen Oberfrankens, der Oberpfalz und Niederbayerns mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter in 48 bis 60 Stunden.

Für die Hochlagen der Alpen kündigte der DWD teilweise kräftigen Schneefall an, der bis mindestens Freitag anhalten könne. Am Wochenende steige zudem die Gefahr von Lawinen an.

(dpa)