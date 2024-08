Viel Sonne im Norden Bayerns - im Süden später auch

Der Dienstag bringt im Norden Bayerns viel Sonne. Im Süden startet der Tag laut dem Deutschen Wetterdienst bewölkt und teilweise neblig. Doch auch dort kommt im Laufe des Tages die Sonne raus. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 23 bis 29 Grad. Die Höchstwerte werden am Untermain erreicht. In den Alpen kann es am Nachmittag und Abend vereinzelte Gewitter geben. Am Mittwoch wird es der Vorhersage zufolge noch sonniger und mit 27 bis 32 Grad überall sehr warm bis heiß.

