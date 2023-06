Wetter bleibt in Bayern weiterhin sehr warm

Das Wetter in Bayern bleibt weiterhin warm.

Am Sonntag sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen von 26 Grad im Frankenwald und im Bayrischen Wald und 32 Grad am Untermain erreicht werden. Im Süden und Südwesten des Freistaates erwarteten die Meteorologen dabei viel Sonne. Im Nordosten sollte es am Mittag und Nachmittag Quellwolken ohne Regen geben.

Zum Start in die neue Woche soll es am Montag nach sonnigem Beginn vermehrt zu Quellwolken kommen. Von Nordwesten werden wohl einzelne Schauer und Gewitter nach Bayern ziehen. Die Höchsttemperaturen bleiben weiterhin hoch bei maximal 27 bis 32 Grad. Vereinzelt bestehe die Gefahr vor Sturmböen im Zusammenhang mit Gewittern, warnten die Fachleute. Die Nacht werde überwiegend wolkig, aber trocken. Nur an den Alpen werde es regnen.

Der Dienstag bleibt den Vorhersagen zufolge ebenfalls meist trocken. Zur Sonne gesellen sich zeitweise auch dichtere Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD bei 19 Grad am Frankenwald und 27 Grad am Untermain. Die Nacht auf Mittwoch dürfte häufig dicht bewölkt werden, stellenweise auch mit Regen.

(dpa)