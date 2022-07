Deutsches Museum

06:13 Uhr

Das Deutsche Museum ist im 21. Jahrhundert angekommen

Plus Das "neue" Deutsche Museum ist nach sieben Jahren Renovierung in München eröffnet worden. Vieles ist anders. Kaum verändert hingegen ist der Eintrittspreis.

Von Markus Bär

Ein Museum ist ja zumeist ein Ort, an dem man in die Vergangenheit blickt. Es werden Zeugnisse, Kulturgüter, Produkte ausgestellt, die es häufig schon sehr lange gibt. Wer aber vor „Fingers“ steht, hat das Gefühl, er blickt eher in die Zukunft. Denn der Roboter spielt elektrische Gitarre, allerdings mit 72 Fingern – und Headbangen kann er auch noch. Und so ist „Fingers“ ein gutes Symbol für das „neue“ Deutsche Museum in München, das seit Freitag – nach siebenjähriger Bauzeit – für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

