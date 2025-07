Deutschlands beliebteste Burgen und Schlösser: Märchenschloss in Bayern ist ganz oben mit dabei

Wer auf den Wegen rund um Bayerns märchenhaftestes Schloss wandelt und einen Blick von der Marienbrücke auf das einzigartige Panorama wirft, fühlt sich schnell wie in eine andere Welt hineinversetzt. Vielleicht ist es dieses Gefühl, längst vergangenen Tagen ein wenig näher zu kommen, das das Schloss Neuschwanstein für viele so anziehend macht.

Aber auch in den restlichen Teilen Deutschlands ist die Auswahl an besonders schönen Schlössern und Burgen groß. Klar, dass auch auf Social Media regelmäßig Bilder der malerischsten Kulissen mit Schlössern und Burgen geteilt werden. Das Reisegutschein-Portal tripz.de hat nun in den Blick genommen, welche dieser Bauwerke online am beliebtesten sind. Wenig verwunderlich, dass auch Schloss Neuschwanstein in dem aktuellen Ranking aus über 300 ausgewählten Burgen und Schlössern auftaucht – und das sogar sehr weit oben.

Deutschlands beliebteste Burgen und Schlösser: Diese kommen auf Social Media besonders gut an

Beim Ranking wurde für die Beliebtheit auf vier Social-Media-Plattformen Punkte vergeben. Die sich daraus ergebenden Gesamtpunktzahlen entschieden dann über den jeweiligen Rang. Besonders beliebt scheinen nicht nur Bauwerke zu sein, die eine eindrucksvolle Architektur aufweisen, sondern auch eine außergewöhnliche Lage oder Orte mit besonderer kultureller Strahlkraft kommen gut an. Geschmäcker sind bekanntlich aber verschieden – und so landeten nicht nur typische Märchenschlösser, sondern auch atmosphärische Ruinen auf den obersten Rängen.

Die schönsten Burgen, Schlösser und Bauwerke Deutschlands: Das sind die Top Ten

Auf den zehnten Platz schafft es ein Bauwerk in München: Mit 1179 Punkten zählt die ehemalige Stadtresidenz der bayerischen Könige mit ihrem Antiquarium, ihrer Schatzkammer und ihrer einmaligen Architektur zu den beliebtesten Bauwerken.

Wirklich einzigartig: das Antiquarium der Residenz München. Foto: Doris Wegner (Archivbild)

Mitten in München gelegen, fasziniert sie Touristen und Einheimische täglich mit ihren prunkvollen Sälen. Punkten konnte sie vor allem über YouTube: Dort wurden Rundgänge durch die Schatzkammer und die Porzellansammlung bis zu 70.000 Mal abgerufen.

Auf Platz neun folgt ein Schloss, dass die meisten wohl aus dem beliebten tschechischen Wintermärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kennen dürften: Schloss Moritzburg bei Dresden. Besonders in der Vorweihnachtszeit tauchen immer wieder Postings von dem Schloss online auf.

Schloss gespiegelt: Das Schloss Moritzburg in Sachsen spiegelt sich im Tauwassser auf in einer Eisfläche. Foto: Sebastian Kahnert, dpa

Schloss Sanssouci in Potsdam mit seinen riesigen Gartenanlagen schaffte es mit 1192 Punkten auf den achten Platz. Es folgt die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg mit nur einem Punkt Unterschied: Besonders beliebt sind Fotos der Burg im Nebel. Allein auf Pinterest wird sie über 15.000 Mal pro Monat eingetippt und auch auf YouTube erreicht sie zehntausende Abrufe.

Auf Platz 6 schafft es Schloss Heidelberg, das im August etliche Besucher zu den Schlossfestspielen mit Opern und Konzerten lockt.

Das Potsdamer Schloss Sanssouci liegt in einem weitläufigen Park mit vielen weiteren malerischen Bauwerken. Foto: Soeren Stache, dpa/ZB (Archivbild)

Der fünften Platz sichert sich Schloss Charlottenburg in Berlin. Besonderes Highlight ist etwa die Whisky-Messe in der Orangerie mit Tasting und Kultur, die im September stattfindet.

Auf den vierten Platz hat es noch ein weiteres Bauwerk aus München geschafft: Schloss Nymphenburg konnte mit seinem barocken Stil und den kunstvoll angelegten Gartenanlagen überzeugen.

Das sind die Top 3 der schönsten Burgen und Schlösser Deutschlands

Mystisch im Nebel, romantisch und verschneit oder im Grün der Bäume: Burg Eltz in Rheinland-Pfalz ist in allen Facetten einfach wunderschön. Kein Wunder also, dass die Burg mit ihrem mittelalterlichen Charme auch auf Social Media gut ankommt.

Und nun folgt die langersehnte Auflösung: Das bayerische Märchenschloss Neuschwanstein schafft es auf Platz zwei der schönsten und beliebtesten Schlösser und Burgen ganz Deutschlands. Das Königsschloss Ludwigs II. ist seit dem 12. Juli 2025 sogar UNESCO-Kulturwelterbe. Und Neuschwanstein hat diesen prestigeträchtigen Titel wohl mehr als verdient: Rund 1,4 Millionen Menschen besuchen die „Burg des Märchenkönigs“ nach Angaben der Bayerischen Schlösserverwaltung jedes Jahr dieses mächtige Bauwerk.

Im Online-Ranking erreichte das weltweit bekannte Schloss in Schwangau 1213 Punkte. Mit rund 200.000 Instagram-Hashtags ist es das meistgeteilte Motiv der Liste. Es bleibt ein Symbol für Romantik und Fantasie.

Und welches Bauwerk hat es geschafft, Schloss Neuschwanstein noch zu übertreffen? Platz eins liegt Thüringen. Wer es jetzt nicht schon ahnt: Die Wartburg mit ihrer einzigartigen Geschichte rund um Martin Luther und die 95 Thesen erreichte mit 1215 Punkten den ersten Platz im Ranking – und liegt damit nur knapp vor Schloss Neuschwanstein.

Das Wahrzeichen Thüringens: die Wartburg. Foto: Klemens Funkg

Sie ist damit nicht nur Wahrzeichen Thüringens, sondern auch Spitzenreiter der Liste der beliebtesten Burgen und Schlösser Deutschlands. Als Teil des UNESCO-Welterbes erreicht sie über 543.000 Suchanfragen monatlich auf YouTube. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich eine der schönsten Burgen oder Schlösser aus unserem Ranking anzusehen, hat in den Sommerferien die perfekte Gelegenheit dazu – vor allem in Bayern warten beeindruckende Ausflugsziele direkt vor der Haustür.