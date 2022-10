1. FC Nürnberg im Pokal bei Heimmacht Waldhof Mannheim

Der 1.

FC Nürnberg tritt am Dienstag (18.00 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Waldhof Mannheim an. Als "sehr, sehr gefährlich" stufte Trainer Markus Weinzierl den Fußball-Drittligisten ein, der in dieser Saison alle seine sechs Heimspiele gewonnen hat. Für Weinzierl zählt mit dem fränkischen Zweitligisten dennoch nur der Einzug ins Achtelfinale, das erst im neuen Jahr ausgetragen wird. "Wir wollen in die nächste Runde. Es gilt, gegen einen Drittligisten zu bestehen", sagte Weinzierl.

Eine bayerische Mannschaft wird auf jeden Fall ins Achtelfinale einziehen, da der FC Augsburg am Mittwoch (20.45 Uhr) den FC Bayern München empfängt. Zeitgleich bestreitet der SSV Jahn Regensburg sein Heimspiel gegen Zweitligarivale Fortuna Düsseldorf.

(dpa)