FC Augsburg in Berlin - Harte Prüfungen für Zweitligisten

Der FC Augsburg will in dieser Saison seine Pokal-Tristesse beenden. Bei Regionalligist Viktoria 1889 Berlin soll am Sonntag (13.00 Uhr) der Einzug in die zweite Runde glücken. Man sei gut vorbereitet und nehme das Spiel sehr ernst, sagte Trainer Jess Thorup. Seit der Saison 2018/19, als die Augsburger bis ins Viertelfinale einzogen, kam der FCA nicht mehr über die 2. Runde hinaus. Nach dem FC Bayern, der am Freitag mit 4:0 bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm gewann, will auch Augsburg als zweiter bayerischer Bundesligist die Pflichtaufgabe bestehen.

Schwierige Spiele warten auf zwei Zweitligisten. Der 1. FC Nürnberg läuft beim 1. FC Saarbrücken auf. Gegen den Drittligisten, der in der vorigen Saison auf dem Weg ins Pokal-Halbfinale unter anderem den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach bezwang, ist die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose am Sonntag (13.00 Uhr) auf einen harten Kampf eingestellt. Außenseiter ist am Sonntag (15.30 Uhr) auch der SSV Jahn Regensburg zu Hause gegen Bundesligist VfL Bochum.