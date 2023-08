FC Augsburg startet mit vier Neuen gegen Unterhaching

Mit vier Neuzugängen in seiner Startelf will der FC Augsburg die erste Hürde im DFB-Pokal bei der SpVgg Unterhaching überstehen.

Trainer Enrico Maaßen setzt in der Anfangsformation für das Gastspiel am (heutigen) Sonntag (15.30 Uhr) auf Finn Dahmen (FSV Mainz 05) im Tor. In der Abwehr läuft Patric Pfeiffer (SV Darmstadt) von Beginn an auf. Tim Breithaupt ( Karlsruher SC) im Mittelfeld und Sven Michel (Union Berlin) in der Offensive ergänzen das Augsburger Quartett der Neuen. Als neuer Kapitän führt Stürmer Ermedin Demirovic den Erstligisten beim Drittligaaufsteiger auf das Feld. Offensivspieler Irvin Cardona fehlt Maaßens Mannschaft wegen Rückenproblemen.

(dpa)