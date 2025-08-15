Nach Hand-OP: FCA-Kapitän Gouweleeuw fit - Dahmen im Tor

Zum Saisonauftakt im DFB-Pokal kann der FC Augsburg auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw setzen. Der Abwehrchef hatte sich in der Vorbereitung die Hand gebrochen, ist nach einer Operation aber wieder einsatzbereit. Trainer Sandro Wagner sagte vor dem ersten Pflichtspiel über seinen Fußball-Routinier: «Das ist echt ein Krieger, so einen Kapitän wünscht man sich.»

Im Erstrundenspiel beim Halleschen FC am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) muss der Bundesligist aber auf Alexis Claude-Maurice verzichten. «Er hat noch Wehwehchen am Fuß», sagte Wagner über den Offensivspieler. Der Franzose sei nicht ernsthaft verletzt, brauche aber noch ein paar Tage. «Gerade kreative Spieler wollen einfach frei spielen und frei belasten», was bei Claude-Maurice noch nicht der Fall sei, so Wagner.

Im Pokal wie in der Liga - Wagner setzt auf Dahmen

Im Tor legte sich Wagner auf Finn Dahmen fest. Der 27-Jährige sei «erstmal die klare Nummer Eins». Auch im Pokal soll es keinen Wechsel geben. «Ich will einen Torwart, der die Saison spielt», sagte Wagner. Der Ex-Profi hält nichts von einer Rotation zwischen Liga und DFB-Pokal - zum Leidwesen von Ersatzkeeper Nediljko Labrovic.

Auf den Halleschen SV sieht Wagner, der bis 2023 selbst noch einen Viertligisten trainiert hatte, seine Mannschaft gut vorbereitet. «Das ist, glaube ich, für Halle kein Vorteil, dass sie einen gegnerischen Trainer treffen, der einfach die Regionalliga gut kennt», sagte Wagner. Den Gegner, der perfekt in die Saison startete, müsse man auf jeden Fall ernst nehmen. «Drei Spiele, drei Siege ist auch nicht selbstverständlich in der Liga.»