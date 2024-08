Pflichtspielstart für Kompany: Bayern im DFB-Pokal in Ulm

Der FC Bayern steigt mit einem Auswärtsspiel beim SSV Ulm in den DFB-Pokal ein. Für Neu-Coach Vincent Kompany ist dies am Freitagabend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) das Pflichtspieldebüt beim deutschen Fußball-Rekordmeister und Rekordpokalsieger. Nach etlichen Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren - unter anderem einem Zweitliga-Aus im Herbst 2023 in Saarbrücken - wollen die Münchner diesmal standesgemäß in den Wettbewerb starten und sich Zuversicht holen für die neue Saison.

Coach Kompany gab sich vor der kurzen Reise nach Ulm geheimnisvoll und verriet weder, wie seine Startelf aussehen könnte, noch wer - neben dem operierten Leroy Sané - sicher ausfällt. Einige Profis waren erst in den vergangenen Tagen nach ihren Urlauben zum Team gestoßen, darunter etwa Stürmerstar Harry Kane und Neuzugang Michael Olise.

Auch Würzburg spielt am Freitag

Mit einem Erfolg wollen die Bayern sportlich für Schlagzeilen sorgen, nachdem das in dieser Woche vor allem auf Boss-Ebene andere Themen getan hatten. Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor Fans mit einer abfälligen Aussage attackiert. Als dies publik wurde, bat Carro um Entschuldigung. Eberl vermied in der Debatte, die ihren Ursprung in den zähen Verhandlungen um einen möglichen Wechsel von Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer zu Bayern hat, verbale Gegenangriffe.

Vor dem Bayern-Gastspiel in Ulm sind die Würzburger Kickers bereits um 18.00 Uhr an der Reihe. Der unterfränkische Regionalligist empfängt den Bundesliga-Vertreter 1899 Hoffenheim. Vor fünf Jahren gab es zwischen den zwei Teams bereits ein spannendes Duell mit einem 3:3 nach Verlängerung und dem Kickers-Aus nach Elfmeterschießen. Nun will die Mannschaft von Neu-Trainer Markus Zschiesche überraschen. «Das ist einmal ein Spiel, in dem wir nichts zu verlieren haben», sagte er.