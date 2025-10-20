Teilweise über 1200 Jahre alt: Das sind die ältesten Gebäude in Augsburg und Region

Ein Haus aus dem Jahr 1393, ein Schloss mit Wurzeln im 12. Jahrhundert, eine Kirche, die seit über 1200 Jahren steht: In Augsburg und den umliegenden Landkreisen finden sich Bauwerke, die Geschichten erzählen – von früheren Zeiten, wechselnden Besitzern und manch unerwarteter Wendung in der Gegenwart. Hier finden Sie einen Überblick über einige der ältesten Gebäude in unserer Region.

Das älteste Haus Augsburgs steht westlich des Roten Tors in der Augsburger Innenstadt. Es trägt die Anschrift Am Eser 17. 1393 und wurde als „Holzständerbau“ mit den Grundmaßen 8,5 mal 11,25 Meter erbaut. Doch woher weiß man so genau, wann das Haus errichtet wurde?

Als es 1996 renoviert wurde, stellte sich heraus, dass die Bäume für die tragende Holzkonstruktion, Holzwände und Dachbalken im Winter 1392/93 geschlagen und bereits kurz darauf verbaut wurden. Das Fälldatum ließ sich anhand der Jahresringe ermitteln. Im Stadtarchiv Augsburg befindet sich außerdem ein Steuerbuch aus dem Jahr 1389, in dem das Gebäude Erwähnung findet.

Das älteste Wohnhaus Augsburgs, Am Eser 17, erbaut Anno 1393, elf Jahre vor dem Dach-Erlass von 1404. Foto: Andrea Baumann (Archivbild)

Die ehemalige Hofstelle mit Gasthaus im Landkreis Augsburg

In Großaitingen befindet sich das wohl älteste Gebäude des Landkreises Augsburg. Die ehemalige Hofstelle mit Gasthaus an der Lindauer Straße steht im Kern seit 1497 und hat eine ereignisreiche Geschichte. Lange war das Gebäude als Gasthof Adler bekannt, doch laut eines Textes der Kreisheimatpflegerin Claudia Ried wurde es zeitweise auch als Gefängnis genutzt.

Heute befinden sich im jüngst umgebauten Gebäude altersgerechte Wohnungen mit Platz für Wohngemeinschaften.

Die Kuratiekirche Maria vom Siege im Landkreis Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist das älteste noch erhaltene Gebäude wohl die römisch-katholische Kuratiekirche Maria vom Siege in Oberwittelsbach. Das Gotteshaus steht auf dem Gelände der Burg Wittelsbach. Laut Überlieferung enstand die Kirche als „Sühnekirche“ der Wittelsbacher als Wiedergutmachung des Bamberger Königsmordes im Jahr 1208, jedoch finden sich hierzu keine zeitgenössischen Belege.

Die Burgkirche Oberwittelsbach ist das älteste erhaltene Gebäude im Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Sarah Schormair, Stadtmuseum Aichach (Archivbild)

Nachweisen lässt sich die Marienwallfahrt seit 1418, seitdem wurde die Kirche immer wieder erweitert. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt lediglich zu besonderen Gelegenheiten und nach Gottesdiensten und Trauungen möglich. Daneben gibt es Führungen.

St. Benedikt Sandau in Landsberg

In Landsberg steht die ehemalige Klosterkirche St. Benedikt Sandau, um 740/50 von Mönchen aus Benediktbeuern erbaut. Bis heute weist die Kirche Umfassungsmauern des achten und neunten Jahrhunderts auf und gehört somit zu den wichtigsten historischen Gebäuden der Region. Das heutige Kirchgebäude ist auf das Jahr 1468 datiert.

Das älteste Haus im Landkreis Günzburg

Seit 1372 steht am Günzburger Marktplatz das älteste Haus des Landkreises Günzburg. Das geht auf eine dendrochronologische Untersuchung von Eichenbalken zurück, die im Rahmen einer umfangreichen Befunduntersuchung beauftragt wurde. In den vergangenen Jahren wurde das instabile Haus aufwendig saniert und renoviert. Dabei entspricht das heutige Erscheinungsbild etwa dem von 1868. Das Gebäude gehört zu den am meist fotografierten Gebäuden Günzburgs.

Das Schloss Mattsies im Landkreis Unterallgäu

Das Schloss Mattsies ist wohl das älteste noch erhaltene Gebäude im Landkreis Unterallgäu und steht in Tussenhausen. Zur Erbauung finden sich in den Quellen verschiedene Angaben, doch die erste Erwähnung des Schlosses erfolge im Jahr 1246. Im Bayernatlas findet sich das Baujahr 1527 für einen fünfgeschossigen Wohnturm mit Satteldach.

Das seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnte Schloss erregte kürzlich Aufmerksamkeit, als die AfD es als patriotistisches Zentrum nutzen wollte. Diesen Plänen wurde nicht stattgegeben. Nun muss das marode Schloss aufwendig und teuer saniert werden, bevor über eine endgültige Nutzung entschieden wird.

Die Wemdinger Stadtpfarrkirche im Landkreis Donau-Ries

Die Wemdinger Stadtpfarrkirche St. Emmeram ist das älteste Gebäude im Landkreis Donau-Ries und laut Experten über 1000 Jahre alt, wurde wohl ab 1030 als dreischiffige, kreuzförmig angelegte Basilika erbaut. Der Bau des nördlichen Kirchturms lässt sich auf 1619 datieren. In seinem Glockenturm hängen vier historische Kirchenglocken, 2010 kamen zwei weitere hinzu. Besonders sehenswert ist der barocke Hochaltar aus den Jahren 1630 bis 1633. In der Kirche sind zahlreiche lokale Persönlichkeiten bestattet.

Die „ungleichen Brüder", so werden die Zwillingstürme der Stadtpfarrkirche genannt, sind das Wahrzeichen der Stadt Wemding. Foto: Weigl (Archivbild)

Die St. Peter Kirche im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Das älteste erhaltene Gebäude im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist wohl die St. Peter Kirche in Neuburg an der Donau. Die katholische Pfarrkirche steht in der Amalienstraße und wurde im 7. Jahrhundert erbaut. Im 8. Jahrhundert war sie kurzzeitig Diözeseansitz eines agilolfingischen Bistums Neuburg.

Das „Alte Rathaus“ in Dillingen

Zu den ältesten Gebäuden im Landkreis Dillingen gehört das Dillinger „Alte Rathaus“, erbaut um 1500. Zwischen 1875 und 1877 wurde es mit einer Neurenaissance-Fassade versehen. Bereits 1630 entstand daneben das neue Rathaus, welches als Palais für einen adeligen Hofbeamten gebaut wurde. 1872 erwarb die Stadt dieses Palais als Erweiterung des ursprünglichen Rathauses.

2017 brannte das Gebäude an der Königstraße aus. Nach einer umfangreichen Sanierung hat das Rathaus inzwischen wieder geöffnet.