Ruheoasen und Geheimtipps: Das sind die beliebtesten Cafés in Ingolstadt

Im Kern von Ingolstadt findet sich eine vielfältige Café-Landschaft. Von urig-traditionellen Bäckereien mit hausgemachtem Kuchen bis zu minimalistisch-modernen Spaces mit eigener Bohnen-Rösterei ist alles dabei. Doch wo lässt es sich am besten mit einer guten Tasse Kaffee entspannen? Das sagen die Bewertungen auf TripAdvisor und Google.

Guter Kaffee im Herzen der Altstadt

Das Cas Café am Paradeplatz ist mit seiner leuchtenden Fassade für Spaziergänger in der in der Altstadt kaum zu übersehen. Bei der kleinen Karte wird auf Qualität über Quantität gesetzt. Bis mittags gibt es hier Frühstück und bis in den späten Nachmittag hinein natürlich auch Kaffee und hausgemachte Kuchen. Kunden loben vor allem die vorzüglichen Kaffee-Getränke, die schöne Atmosphäre und den herzlichen Service. Gäste des Cafés warnen aber auch: Wer die schönsten Plätze am Fenster oder im Freien möchte, sollte insbesondere am Wochenende vorher reservieren!

Weniger als zehn Minuten zu Fuß entfernt liegt das Café Anna Ingolstadt. Hier kann man den ganzen Sommer über hausgemachtes Eis genießen. Generell wird hier sehr darauf geachtet, dass möglichst viel im Haus gebacken und hergestellt wird. Seit 2008 hat sich das Café durch seine eigens gebackenen Brote und Kuchen ausgezeichnet. Hier werden Kaffee- und Kuchenliebhaber glücklich, aber für diejenigen, die es lieber herzhaft mögen, ist bei den heißen Broten, Paninis und Sandwiches mit Sicherheit auch etwas dabei.

Dieses Café ist versteckt in einem zauberhaften Garten

Das Café Hortus Medicus liegt nicht etwa in der belebten Altstadt und ist auch sonst nicht ganz einfach zu finden, aber es lohnt sich. Dieses Café ist Teil des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt und befindet sich in dessen Heilkräutergarten.

Diese kleine, stille Oase ist aber keineswegs nur für Museumsbesucher geöffnet. Es eignet sich ebenso wunderbar für eine kleine Pause vom Alltag. Die Betreiber des Cafés haben sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Karte gesunder Ernährung und Heilkräuterkunde Tribut zu zollen und erfreuen sich mit ihren leckeren, wechselnden Gerichten und Kuchen großer Beliebtheit unter den Ingolstädter Cafégängern.

Hier werden Tradition und moderne Praktiken rund um Kaffee und Gebäck vereint

Etwas östlich der Altstadt findet man das Erlebniscafé und die Bäckerei Kuttenreich. Dieses Geschäft wurde 1939 von der Familie Kuttenreich gegründet und wird heute in der dritten Generation geführt. Hier treffen traditionelle und moderne Backkunst aufeinander, mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Authentizität und Vielfalt mit einer spürbaren Leidenschaft für das Handwerk. Für die Kaffee-Feinschmecker werden hier drei besondere Kaffeesorten angeboten, die mit einer Partnerrösterei aus Fürstenfeldbruck kreiert worden sind. Wer ein gutes Brot zu schätzen weiß, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten. Das Holzofenbrot ist mehrfach prämiert und für alle, die selbst Hand anlegen möchten, werden zudem auch Brotbackkurse angeboten.

Ähnlich traditionell und in Familienhand ist auch die Patisserie und Chocolaterie Mundgerecht. Nach ihrem Motto „Klein, fein, unwiderstehlich und sündhaft köstlich“ werden hier allerlei kleine Gebäcke, Torten, Pralinen und Schokolade als Begleitung zum Kaffee angeboten. Alle Naschereien sind hausgemacht mit einem großen Augenmerk auf regionale und nachhaltige Zutaten. Zwar muss man hier für die hochwertigen Pralinen etwas tiefer in die Tasche greifen, dennoch erfreut sich das Familiengeschäft in Ingolstadt sehr großer Beliebtheit.

Zwar nicht ganz so traditionell, aber immerhin schon zehn Jahre in Ingolstadt vertreten ist das District Five Coffee Roasters. Nur einen Steinwurf von der Donau entfernt bietet das District Five mit seiner modern-minimalistischen Einrichtung ein cooles Ambiente für Zeit mit Freunden oder auch mal zum Arbeiten am Laptop. Die verschiedenen Kaffee-Bohnen aus der eigenen Rösterei, ebenso wie ausgefallene Frühstücksoptionen wie das grüne Shakshuka oder dem Egg Benedict kommen bei Ingolstädtern und Stadtbesuchern sehr gut an. Für Kaffee-Kenner und Interessierte bietet das Café auch Baristakurse an.

Wohnzimmerstimmung und ein Frühstuck zum selbst Gestalten

Das Café Himmelblau kann mit seinem guten Kaffee und seiner bequemen Wohnzimmer-artigen Einrichtung sehr gut bei seinen Gästen punkten. Außerdem sticht es durch sein Frühstücks-Konzept hervor: Hier können Kunden mit einer Liste selbst ankreuzen, was sie in ihrem Frühstück haben möchten und es sich so individuell zusammenstellen. Mit einer Rotation an verschiedenen Kuchen findet man auch hier in der Altstadt einen ruhigen Ort zum entspannen und genießen.

Ein weiteres beliebtes Café, bei dem es ratsam ist, am Wochenende zu reservieren, ist das Café 59. Die Gäste loben die einladende Stimmung und den sehr freundlichen Service. Beliebt sind hier die herzhaften Gerichte, wie der hausgemachte Flammkuchen und die Burger und für diejenigen, die es gerne süß haben, wird der Schokokuchen mit Eierlikör und Vanilleeis oft empfohlen.