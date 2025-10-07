Essen wie Götter auf dem Olymp: Die beliebtesten griechischen Restaurants in Ulm

Auf der Suche nach authentischer und leckerer griechischer Küche mitten in Ulm? Wir zeigen Ihnen die beliebtesten griechischen Restaurants, die die Donaustadt zu bieten hat. Das sagen die Kunden, basierend auf Online-Rezensionen von Google und TripAdvisor.

Elinaki Mezedpolion

Das Elinaki Mezedpolion verströmt Griechenland-Feeling mitten in der Ulmer Innenstadt. Das Lokal bietet eine Auswahl aus der griechischen und ost-mediterranen Küche und legt hier vor allem den Fokus auf Tapas. Das Konzept sieht vor, dass das Essen in vielen kleinen Portionen serviert wird und sich die Gäste am Tisch nehmen können, was ihnen gefällt - wie ein Mini-Buffet. Obwohl es sich hier nicht um „den typischen Griechen“ handelt, ist das Elinaki sehr beliebt und liegt bei TripAdvisor auf Platz eins unter den griechischen Restaurants in Ulm und schneidet auf Google mit 4,6 Sternen ab. Besonders schätzen die Gäste die Frische der Zutaten, die geschmackliche Vielfalt und das bequeme Ambiente, bei dem sich wunderbar in einer Gruppe verschiedene griechische Klassiker und hauseigene Kreationen probieren und teilen lassen.

Adresse: Herrenkellergasse 29, 89073 Ulm

Website: https://www.elinaki.de/

Öffnungszeiten: Mo-Do: 11:30-14:30 Uhr, 17:00-22:30 Uhr / Fr-Sa: 11:30-14:30, 17:00-23:00 Uhr / So: Ruhetag

Metá

Mit einer soliden Bewertung von 4,4 Sternen zählt das Metá zu den gefragten Adressen für gehobenes griechisches Essen in Ulm. Das Preisniveau ist hier höher angesetzt, aber die meisten Gäste sind trotzdem begeistert. Der Abend beginnt klassisch mit einer Auswahl an warmen oder kalten Meze (griechischen Vorspeisen). Im Anschluss lässt man nach Bedarf bei der Weinauswahl beraten und kann aus einer üppigen Karte wählen mit Salaten, frischem Fisch, häufig gelobten Steaks sowie weiteren Fleisch- und vegetarischen Gerichten, etwa einer mit Feta gefüllten Paprika. Die Online-Rezensionen sind sehr positiv, für einen der Kunden ist es „eines der besten Restaurants in Ulm“, ein weiterer nennt das Metá „eine der Top-Locations in Ulm“.

Adresse: Platzgasse 20, 89073 Ulm

Website: https://www.meta-ulm.de/#about-us

Öffnungszeiten: Di-Do: 12:00-14:00 Uhr, 18:00 Uhr-23:00 Uhr / Fr-Sa: 12:00-14:00 Uhr, 18:00-00:00 Uhr, So-Mo: Ruhetag

Neue Welt

Wer denkt, dass deutsche und griechische Küche zusammen nicht funktionieren, dem kann der urige Biergarten Neue Welt das Gegenteil beweisen. Neben einer super Bewertung von 4,6 Sternen auf Google loben die Kunden insbesondere das leckere griechische Essen, welches sich von dem bekannten XXL-Schnitzel und den schwäbischen Gerichten auf der Karte nicht verstecken muss. Wer also in den warmen Sommermonaten sowohl gesellige Biergartenstimmung, als auch mediterrane Küche genießen möchte, der ist hier an der richtigen Adresse.

Adresse: Schülinstraße 34, 89073 Ulm

Website: https://tourismus.ulm.de/de/entdecken/gastronomie/biergaerten/biergarten-neue-welt-ulm

Öffnungszeiten: Di-Fr: 16:00-23:00 Uhr / Sa: 15:30-23:00 Uhr / So-Mo: Ruhetag

Bam Bam BBQ

Snack- und Imbissliebhaber sollten dem Bam Bam BBQ einen Besuch abstatten. Dieses kleine griechische Streetfood-Restaurant liegt zwar etwas versteckt, aber direkt in der Ulmer Innenstadt, unweit vom Münster entfernt. Seit bereits 12 Jahren bietet das Lokal eine überschaubare Karte, die von den vielen begeisterten Gästen online wegen der leckeren und qualitativ hochwertigen Auswahl gelobt wird. Von einigen Kunden werden die Souzoukakia, eine Art Rinderspieß, und die griechische Landwurst (Loukaniko) besonders empfohlen. Aber auch die Vegetarier kommen mit leckeren Streetfood-Kreationen hier auf ihre Kosten. Dazu kommen noch die oft erwähnten freundlichen Besitzer und der gute Service und all das zusammen ergibt eine Top-Bewertung von 4,7 Sternen.

Adresse: Hafengasse 26, 89073 Ulm

Website: https://www.bam-bam-bbq.de/

Öffnungszeiten: Do-Mo: 17:00-22:00 Uhr / Di-Mi: Ruhetag

Restaurant Thüringer Klause der kleine Grieche

Etwas abseits der Innenstadt, im Süden von Ulm, findet sich das familiengeführte Gasthaus Thüringer Klause der kleine Grieche. Hier wird von den Besitzern viel Wert auf Authentizität, Tradition und Frische gelegt. Daher gibt es nur Wochen- und Tageskarten mit wechselnden Gerichten, je nachdem was gerade Saison hat. So kann man sich jedes Mal überraschen lassen. Das kommt gut an, immerhin hat das Restaurant eine Bewertung von 4,6 Sternen. Viele Gäste schreiben von einem Gefühl wie im Urlaub in Griechenland und ein weiterer Kunde schreibt: „Genau die richtige Mischung aus mediterranem Flair und moderner Gemütlichkeit.“ Reservieren wird dringend empfohlen, außerdem muss man sich mit dem Besuch noch bis nach dem 31.10.2025 gedulden, da das Lokal wegen Umbau vorübergehend geschlossen hat.

Adresse: Heinestraße 12, 89079 Ulm

Website: http://der-kleine-grieche-ulm.de/

Öffnungszeiten: Fr-Sa: 18:00-22:00 Uhr / So: 11:00-14:00 Uhr, 18:00-22:00 Uhr