Top-Adressen für Genießer: In diesen Restaurants in Bayerisch-Schwaben schmeckt es besonders gut

In Bayerisch-Schwaben mangelt es nicht an kulinarischer Vielfalt. Ob traditionelle Hausmannskost oder Sterneküche: Genießer finden in der Region eine breite Auswahl an Restaurants und Gasthäusern. Doch wo schmeckt es laut Publikum am besten? Das sagen Rezensionen auf TripAdvisor und Google.

Augsburg: Steakhaus und Saisonale Kreationen

Besonders beliebt bei Restaurantbesuchern in Augsburg ist die Steakmanufaktur im Prinz-Karl Palais. Wie der Name unschwer erkennen lässt, dreht sich hier alles ums Fleisch. Die Qualität dessen ist den Restaurantbetreibern besonders wichtig. Deshalb gibt es unter anderem das als besonders edel geltende Kobebeef aus Japan, aber auch Rindfleisch aus den USA, Argentinien und Bayern.

Entsprechend der Qualität sind auch die Preise. Ein kleines Hüftsteak kostet im August 2025 19 Euro, wer sich ein Rumpsteak gönnen möchte, muss mit 36 Euro fast doppelt so tief in die Tasche greifen. Und wer besonders viel Hunger hat, kann sich ein 300g Filet für 57 Euro gönnen. Beilagen wie Rosmarinkartoffeln, Salat oder Pommes kommen extra.

Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, kann auf Pasta oder ein Gemüse Tempura zurückgreifen - die Auswahl ist begrenzt. Die Steakmanufaktur hat ihren Fokus klar auf Fleisch. Den Gästen gefällt das. Gelobt wird nicht nur das Essen sondern auch das Ambiente im alten Gewölbe und die Servicequalität.

Ebenfalls besonders gern besuchen Augsburger Foodies die Perlach Acht am Perlachberg in der Augsburger Innenstadt. Den Besitzern ist es wichtig, in ihrem Restaurant auf frische und saisonale Produkte zu setzen. Die Kreationen sind besonders bis außergewöhnlich. Aktuell stehen auf der Speisenkarte etwa asiatisch mariniertes Melonensteak mit Beilagen für 20,90 Euro oder ein Rollbraten mit frittierten Knödelwürfeln und Rotkohlsalat für 25,90 Euro. Die Karte ist gemäß der Saisonalität übersichtlich.

Wer Lust hat, kann sich im Perlach Acht auch ein 5-Gang-Menü für 80 Euro gönnen, bei Weinbegleitung kommen nochmals 28 Euro hinzu. Bewerter loben besonders das leckere Essen, den guten Service und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Restaurants.

Landkreis Augsburg: In diesem Imbiss schmeckt es immer

Das La Nik in Gersthofen ist eher ein Imbiss als ein Restaurant und dennoch gehen die Menschen aus dem Augsburger Land dort besonders gern essen. Das Besondere: Hier gibt es neben Burgern und Pizza auch rumänische Spezialitäten wie Mici oder rumänische Kuttelsuppe.

Nicolae Slimniceon ist der Betreiber des La Nik in Gersthofen.

Besuchern gefällt vor allem das leckere Essen, die großen Portionen und das freundliche Personal. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Eine Pizza Funghi etwa kostet 10,50 Euro, ein Schweineschnitzel mit Pommes schlägt mit 17,50 Euro zu Buche.

Seit kurzem gibt es außerdem im Theaterheim in Lützelburg ein zweites La Nik. Besitzer Nicolae Slimniceon hat sich dort ein zweites Standbein geschaffen.

Landkreis Aichach-Friedberg: Indische Küche und ein Michelin-Stern

In Aichach schmeckt es den Leuten besonders gut im indischen Restaurant Desi Zaika. Die Betreiber bieten neben Klassikern wie Samosas und Masalas auch weniger bekannte indische Gerichte wie scharf gegrilltes Entenfilet an. Glücklich werden hier alle: Die Auswahl an Gerichten mit und ohne Fleisch ist groß. Preislich liegt der Inder im Mittelfeld. Ein veganes Channa Masala etwa kostet 13,90 Euro, ein Tandori Chicken 17,50 Euro.

Indisches Curry mit Kichererbsen gibt es auch im Desi Zaika.

Der Service wird gelobt, doch die meisten Rezensionen beziehen sich beim Desi Zaika auf die hervorragende Qualität des Essens. Nicht nur Aichacher schätzen das Desi Zaika, einige Bewerter fahren extra aus dem Umland in die Kleinstadt, um im Desi Zaika zu essen.

Im Wittelsbacher Land gibt es auch Sterneküche. Im Gasthaus Goldener Stern im Friedberger Ortsteil Rohrbach steht Sternekoch Stefan Fuß hinter dem Herd. Er und sein Team bieten mittags traditionell bayerische Küche, abends gibt es im Restaurant „casual fine dining“. Die Speisekarte wechselt fast täglich. Fleischliebhaber können beispielsweise einen „Oxenbraten“ mit Kartoffelknödeln und Apfelblaukraut für 21,90 Euro verspeisen, Vegetarier sich auf ein Risotto mit Erbsen, Pfifferlingen und Morcheln zum selben Preis freuen.

Restaurantbesuchern gefällt nicht nur die gute Küche, sondern auch die gemütliche Ausstattung und der angrenzende Biergarten.

Landkreis Günzburg: Burritos und Burger

In Leipheim kommen Fans der südamerikanischen Küche im Zehntstadel auf ihre Kosten: Hier befindet sich das Restaurant So Be - The Urban Kitchen. Hier gibt es neben Tapas, Nachos und Burritos aber auch Burger und schwäbische Klassiker wie Käsespätzle für 11,90 Euro.

Besonders gern kommen die Leute für die Burger ins So Be, aber auch die Steaks und Cocktails kommen gut an.

Wer in Günzburg auf der Suche nach klassisch italienischer Küche ist, landet häufig im Ristorante Pizzeria da Mamma Serena. Ob Pizza, Pasta oder Tiramisu - wer Lust auf Italienisch hat, findet hier alles.

Traditionelle Pizza gibt es in der Pizzaria da Mamma Serena in Günzburg.

Laut der Rezensionen gefällt hier besonders die Authentizität und Qualität der Gerichte und der herzliche Service vom ganzen Team.

Landkreis Unterallgäu: Das ist das beliebteste Restaurant in Bad Wörishofen

Die Mindelheimer gehen laut Google Rezensionen besonders gern frühstücken und wählen dafür gern das Rocca Caffè & Cucina nahe der Innenstadt. Neben verschiedenen Frühstückskreationen wie Omelette, Müsli oder French Toast gibt es, aber auch etwas für den späteren Hunger, etwa Salat oder diverse warme Panini und Bruschetta. Die Preise reichen von 5,90 für eine kleine Portion Nussmüsli über 9,90 Euro für den French Toast bis hin zu 19,50 Euro für ein großes Frühstück mit Müsli, Brotkorb und anderen Klassikern.

Der Hotel-Gasthof Adler erfreut sich in Bad Wörishofen besonders großer Beliebtheit. Hier kann man nicht nur edel übernachten, sondern es sich im zugehörigen Restaurant auch richtig gut gehen lassen.

Der Hotel-Gasthof „Zum Adler" in Bad Wörishofen erfreut sich großer Beliebtheit.

Der Gasthof Adler setzt dabei überwiegend auf regionale Küche. Wer Käsespätzle, Kartoffelpuffer oder Leberkäse möchte, ist hier richtig. Es gibt aber auch gastronomische Highlights wie ein Wiener Schnitzel aus Kalb für 29,90 Euro oder ein vegetarisches Knödel-Trio für 19,90 Euro.

Gästen gefällt das rustikale Ambiente, das aufmerksame Personal und das Essen, welches immer gut sei. Übrigens: Auch Promis steigen hier regelmäßig ab.

Landkreis Neu-Ulm: Traditionelle Pizza bei der Ratiopharm-Arena

Das Il Mio Ristorante in Neu-Ulm ist der zweite klassische Italiener auf dieser Liste. Ob eine Pizza Tonno, Lasagne oder Saltimboca, hier finden Italien-Fans im Landkreis Neu-Ulm alles, was das Herz begehrt. Das Restaurant bietet außerdem eine Kegelbahn und einen Eventsaal, in dem zu jedem Anlass gefeiert werden kann. Die Preise sind moderat - Spaghetti Aglio e Olio gibt es für 10,90 Euro, eine Pizza Parma kostet 14,90 Euro.

Besuchern gefallen vor allem die leckere Pizza und die Nähe zur Ratiopharm-Arena, die das Restaurant zu einem Anlaufpunkt vor oder nach großen Veranstaltungen macht.

Landkreis Dillingen: Hier isst man in der Metzgerei

Wer in Dillingen Systemgastronomie mal anders erleben möchte, geht ins Benedikt‘s. Denn hier können Besucher nicht nur essen, sie können auch in der angeschlossenen Metzgerei einkaufen. Derzeit gibt es im Restaurantbereich vor allem Burger und Salate, die Betreiber arbeiten jedoch daran, bald auch wieder Frühstück, Pizza und Steaks anbieten zu können. Daneben gibt es ein immer aktuelles Mittagsmenü für unter 10 Euro.

Benedikt Steinle betreibt seit 2016 das „Benedikt's" in der Dillinger Kapuzinerstraße.

Trotz des eingeschränkten Angebots zeigen sich Rezensionen begeistert. Vor allem die Burger kommen bei Gästen hervorragend an, auch die Preise sind Grund zur Freude.

Landkreis Neuburg: Das Fleisch darf reifen

Auch die Neuburger essen offenbar besonders gern gegrilltes Fleisch. Dafür spricht zumindest die Tatsache, dass das Restaurant View sich besonders großer Beliebtheit erfreut. Hier werden Fleischspezialitäten bis zu 70 Tage am Knochen gereift, bevor es in die Pfanne kommt. Mit Nikolaos Paraschos hat das View sogar einen hauseigenen Fleischsommelier.

Im View in Neuburg kommt vor allem Fleisch auf den Teller.

Auf der Speisekarte finden sich neben diversen Fisch- und Fleischspezialitäten vom Grill auch noch eine kleine Auswahl an Salaten und vegetarischen Gerichten. Fleischliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten, müssen aber auch tief in die Tasche greifen. Die Kalamari kosten 24 Euro, Hähnchenbrustfilet aus Frankreich 22 Euro. Richtig teuer wird es mit dem Tagliata di Manzo - ein Rumpsteak mit Beilagen für satte 43 Euro.

Landkreis Landsberg: Gyros und Suvlaki beim traditionellen Griechen

Im Landkreis Landsberg gehen die Menschen besonders gern ins griechische Restaurant Poseidon. Hier finden sich sämtliche griechischen Klassiker auf der Karte - sei es ein Suvlaki mit Beilagen für 14,60 Euro oder das allseits beliebte Gyros mit Beilagen für 11,90 Euro. 90 Sitzplätze hat das Poseidon, dazu kommt ein Biergarten. Die Besitzer haben außerdem weitere Restaurants in Bayern, sind also Gastroprofis.

Gästen gefällt das gute Preis-Leistung-Verhältnis und die schöne Einrichtung, vor allem aber natürlich das Essen und auch der Service kommen gut an.