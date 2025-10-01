Ein Stückchen Italien an der Donau: Das sind die beliebtesten italienischen Restaurants in Ulm

Manchmal braucht es etwas „Dolce Vita“ im Alltag, aber für gutes italienisches Essen muss man nicht gleich die Sachen packen und nach Italien reisen, es geht auch einfacher: Hier sind die beliebtesten italienischen Restaurants in Ulm, von der Europameister-Pizza über bequeme Espressobars bis zu traditionsreichen Familienbetrieben - das sagen die Rezensionen auf Google und TripAdvisor.

Leckere Pizza in historischem Ambiente

Die Schwarze Henne verkörpert ein Stück Ulmer Stadtgeschichte. Der Gasthof und sein Name sind über 400 Jahre alt und beherbergen seitdem verschiedenste Lokale. Heutzutage verwirklichen sich hier die Inhaber Pasquale und Mariola ihren Traum vom eigenen italienischen Restaurant. Diese Kombination aus historisch-edlem Ambiente im Innen- und Außenbereich und guter italienischer Küche kommt bei den Gästen sehr gut an. Die Wochen- und Mittagskarten mit ihren saisonalen Gerichten werden regelmäßig aktualisiert, so gibt es über das Jahr hinweg verschiedenste Variationen von italienischer Pizza, Pasta, Fisch- und Fleischgerichten, wie auch vegetarischen Optionen. Besonders lecker schmecken der Kundschaft die fluffigen Pinsas und die Geldbeutel freuen sich über ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Bauerngasse 13, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,8 Sterne

In einem anderen historischen Gebäude, nämlich in einem der ältesten Fachwerkhäuser der Stadt, findet man das italienische Restaurant Tanivera Pizza e Pasta. Hier im Fischerviertel genießen die Gäste das romantische Ambiente direkt neben einem rauschenden Bach und die klassische italienische Küche. Online schwärmen die Kunden von der guten Pizza aus dem Steinofen, der Pasta à la Mamma und den üppigen Salaten, die von einer schnellen und freundlichen Bedienung serviert werden.

Weinhofberg 7, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,4 Sterne

Gehobene Küche und Europameister-Pizza

Eines der beliebtesten und bekanntesten italienischen Restaurants in Ulm ist definitiv das Del Tofu - La Vera Pizza Napolentana, mit über 1800 Rezensionen auf Google und 4,8 Sternen. Im Ulmer Dichterviertel bekommt man hier typisch neapolitanische Pizza mit einem großen, fluffigen Rand, die auch nicht selten von Kunden online als „die beste Pizza der Stadt“ bezeichnet wird. Die Beläge reichen von klassisch bis zu experimentell-ausgefallen, beispielsweise mit Kürbiscreme, frittierten Zucchini-Chips oder sogar Ofenkartoffeln – es gibt alles, außer Ananas. Pizzabäcker Francesco del Tufo hat mit einer seiner ausgefallenen Kreationen 2025 den Europameistertitel für die „schmackhafteste Pizza“ nach Ulm geholt. Für ein exquisites Pizza-Erlebnis ist man hier an der richtigen Adresse, ohne Reservierung stehen die Chancen auf einen Tisch aber eher schlecht.

Bleichstraße 9, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,8 Sterne

Ein Liebling unter Liebhabern von italienischem Essen ist der Familienbetrieb Da Franco. In einem sehr angenehmen Ambiente gibt es hier ein wechselndes Angebot von Speisen aus der gehobenen italienischen Küche. Dafür muss man zwar etwas tiefer in den Geldbeutel greifen, aber viele Gäste nehmen das gerne in Kauf und loben online den tollen Geschmack, die herzliche und aufmerksame Bedienung und das angenehme Ambiente, das durch und durch das Gefühl auslöst, man wäre gerade wirklich in Italien.

Neuer Graben 23, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,5 Sterne

Geheimtipps - versteckt in der Altstadt

Ein Geheimtipp für den kleineren Hunger ist das feine italienische Café Da Roberto. Es ist ein Mix aus Espresso- und Weinbar, Feinschmecker-Hotspot und Wohnzimmer. Anstatt großer Pizzen gibt es hier typisch italienische Kaffeegetränke, Gemüsegerichte, Käseteller und weitere italienische Köstlichkeiten – alles hausgemacht. Und für alle, die sich italienischen Kaffee auch zu Hause wünschen, gibt es zertifizierte Barista-Kurse vom Besitzer Roberto selbst, die bei den Gästen sehr gut ankommen.

Hafengasse 27, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,8 Sterne

Eher unauffällig zwischen zwei Läden in der Altstadt liegt das urige und traditionsträchtige Ristorante Italiano San Remo. Keine fünf Minuten vom Ulmer Münster entfernt kann man hier aus dem Alltag nach Klein-Italien flüchten. Die bodenständige Küche, wo auch unter anderem noch Mamma selbst am Herd steht, lässt bei vielen die Herzen höher schlagen. Besonders die Carbonara erfreut sich großer Beliebtheit, denn hier findet man ganz wie im Originalrezept von Sahne keine Spur!

Herdbruckerstraße 17, 89073 Ulm

Google-Bewertung: 4,5 Sterne